Ford promet des véhicules électriques abordables

On a vu beaucoup de nouveaux produits électriques être annoncés au cours des derniers mois, mais dans la majorité des cas, les factures sont assez salées. Chez Ford, on souhaite faire les choses autrement, soit en offrant des modèles plus abordables.

Ironiquement, c’est exactement ce que la compagnie a fait le siècle dernier avec sa Model T, soit rendre la voiture de l’avenir abordable pour les masses.

Voilà la direction que Ford semble vouloir reprendre avec Jim Farley à sa tête. Lors d’une entrevue accordée récemment et rapportée par le site Wards Auto, il a déclaré que la compagnie qu’il dirige maintenant ne souhaitait pas vendre des véhicules électriques s’affichant à des prix supérieurs à 100 000 $.

En fait, Jim Farley a déclaré que les véhicules électriques de Ford verront leur prix se situer entre 20 000 $ 70 000 $ (américains), ce qui est relativement abordable par rapport à ce que proposent des marques luxe comme Porsche, Tesla et Mercedes-Benz, notamment.

Même GMC avec son Hummer électrique annonce des prix autour des 100 000 $.

Le Ford Mustang Mach-E est d’ailleurs dans la fourchette de prix souhaitée par la firme de Dearborn. Bien sûr, il faut faire quelques ajustements pour tout ramener en dollars canadiens, mais vous comprenez le principe.

Et si Ford parvient à offrir une voiture électrique à 20 000 $ américains, même ici, elle va se montrer plus abordable que tout ce qui est actuellement proposé. Bien sûr, on peut s’attendre au départ à des modèles offrant moins d’autonomie, mais quand même.

Et on le sait, Ford ne compte pas s’arrêter là. Elle va dévoiler son fourgon électrique le 12 novembre prochain et l’on attend bien sûr les grands débuts de la version électrique de sa camionnette F-150. Dans ce dernier cas, on sera assurément plus près des 70 000 $ pour la version de base.

Ce qui va aider Jim Farley à atteindre son objectif, c’est la réduction des coûts des véhicules électriques au cours des prochaines années. De nombreux analystes prédisent que d’ici cinq ans, le coût d’un modèle à essence sera le même que celui du même modèle muni d’un moteur électrique.

Ce jour-là, nous allons assister à une accélération de la vente de produits électriques.