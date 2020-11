La garantie prolongée au lieu d’un véhicule neuf | Un choix intelligent

De nombreux Québécois souhaitent remplacer leur véhicule par un produit neuf dès que la garantie du manufacturier est échue. Pourtant, il est financièrement et écologiquement plus avantageux de conserver son véhicule à long terme. La solution : une garantie prolongée pour un véhicule usagé.

L’entreprise québécoise Garantie avantage plus offre des garanties mécaniques et électriques prolongées pour un véhicule récréatif, de promenade ou de loisir. Une telle garantie s’avère un achat intelligent pour tout propriétaire de véhicule usagé, puisqu’elle permet d’éviter de mauvaises surprises. Une garantie prolongée permet donc de se prémunir contre des frais engendrés par la réparation de pièces coûteuses. Or, elle peut aussi s’avérer le choix idéal afin de garder un véhicule apprécié, qui a seulement besoin d’être protégé des imprévus. Ainsi, cette garantie prolongée est un atout majeur lorsqu’on veut acheter une voiture neuve louée auprès d’un concessionnaire, il y a quelques années.

Évidemment, l’usage d’un plan de protection mécanique sera bien moins dispendieux que l’achat d’un véhicule neuf.

La dépréciation d’un véhicule routier

La CAA évalue qu’une voiture neuve perd en moyenne 30 % de sa valeur au cours de la première année de possession. Elle perd la moitié de sa valeur en trois ans. Même la valeur des meilleurs modèles diminue de 35 % à 40 % par rapport à leur valeur initiale durant cette période. Pendant les trois années suivantes, cette automobile perdra encore de 8 % à 10 % de sa valeur, annuellement. Ainsi, la baisse est de 60 à 70 % après cinq ans.

Pour éviter des pertes financières importantes liées à la dépréciation d’un véhicule, c’est une bonne idée de garder sa voiture longtemps. Une autre bonne stratégie est d’acheter un véhicule d’occasion (de deux ou trois ans), puis de le conserver au moins quatre années. Tout ce qu’il reste à faire est de lui trouver une garantie prolongée de qualité, pour rouler l’esprit tranquille.

Des programmes économiques et personnalisés

Garantie avantage plus offre des solutions économiques aux clients qui craignent payer des réparations lorsque la garantie du manufacturier est expirée. Par l’entremise de son vaste réseau de distributeurs, l’entreprise propose une panoplie de plans de protection mécaniques et électriques. Le plan de base s’apparente déjà à la garantie du manufacturier. Ces plans de protection vous permettent ainsi de conserver votre voiture plus longtemps ou même d’acheter une voiture d’occasion en toute sérénité.

Les plans de protection de Garantie avantage plus sont distribués dans plus de 1000 concessionnaires et revendeurs indépendants à travers le Québec. Rien de plus simple. Il suffit de s’adresser aux concessionnaires ou aux marchands de véhicules d’occasion agréés par Garantie avantage plus. Ils ont toute la formation et l’expérience nécessaires afin de bien vous informer et vous conseiller sur le meilleur plan de protection adapté à vos besoins spécifiques. Les plans sont offerts à des prix variables, toujours selon les désirs du client. Dans bien des cas, votre investissement à propos d’une garantie prolongée sera rentabilisé en un seul pépin mécanique!

Optez pour un plan de garantie prolongé qui vous protège de toute surprise inattendue à l’égard de votre véhicule, qu’il soit récréatif, de promenade ou de loisir. Peu importe le bris, les employés de Garanties avantage plus administreront pour vous la réclamation associée à une réparation. L’évaluation et le traitement de celle-ci sont équitables et rapides.

L’achat d’un véhicule d’occasion représente une dépense importante pour votre budget. Protégez votre investissement.

Garantie avantage plus

En affaires depuis une trentaine d’années, Garanties avantage plus est une compagnie familiale de chez nous qui propose des garanties mécaniques et électriques prolongées sur divers types de véhicules usagés. Elle offre des services de qualités à ses distributeurs et ses clients, en bâtissant et distribuant une panoplie de plans de garantie prolongée à travers le Québec chez des marchands de véhicules.