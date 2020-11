Le véhicule électrifié devance le Diesel en Europe

En septembre, pour la première fois, il s’est immatriculé plus de véhicules électrifiés que de produits à moteur Diesel en Europe.

La chose aurait été impensable il y a quelques années, surtout avant le scandale des émissions Diesel de Volkswagen. Pourtant, un peu plus de cinq ans après ce dernier, la tendance vient d’être renversée alors qu’on enregistre plus d’immatriculations de nouveaux véhicules électrifiés que Diesel en Europe.

L’événement historique s’est déroulé en septembre. Il y a dix ans, sur le Vieux Continent, sa domination était outrageuse alors qu’on parlait au futur des voitures électriques. En septembre, les modèles électrifiés ont représenté un peu plus de 25 % des nouvelles immatriculations, devançant les produits à moteur Diesel (24,8 %) par une très faible marge.

Pour les immatriculations de nouveaux véhicules Diesel, la tendance est à la baisse depuis 2012, il faut le noter. À ce moment, ils représentaient 50 % du marché de la voiture neuve.

« Le passage des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques a enfin lieu. Bien que cela soit dû en grande partie aux politiques et aux incitations des gouvernements, les consommateurs sont maintenant prêts à adopter ces nouvelles technologies », a déclaré Felipe Munoz, analyste de JATO, une firme qui analyse les tendances du marché.

« La demande de véhicules à essence et à moteur Diesel affiche des baisses par rapport à septembre 2019, tandis que le volume des véhicules électriques a augmenté de 139 % pour atteindre 327 800 unités — un record, tant pour ce qui est du volume que des parts de marché. C’est la première fois que les véhicules électriques franchissent le cap des 300 000 unités par mois et seulement la deuxième fois qu’ils comptent pour plus de 20 % des immatriculations », indique le rapport de la firme JATO.

Malgré tout, le moteur à essence est toujours roi avec 47 % des parts du marché européen des véhicules neufs, mais cette proportion était à 60 % il y a à peine un an. Nul doute, la tendance va se poursuivre et bientôt, c’est le moteur à combustion que les propositions électrifiées vont devancer.

Et tout cela sera accéléré le jour où les coûts d’acquisition seront les mêmes entre les deux types de produits.