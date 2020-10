Genesis dévoile le VUS GV70 2022

Le premier VUS de la firme Genesis, le GV80, s’apprête à faire ses débuts, mais aujourd’hui, c’est son petit frère qui lui vole la vedette. En effet, la marque de luxe de Hyundai vient de dévoiler le prochain VUS à rejoindre la famille, le GV70.

Considérant son format plus compact, il est clair que ce produit pourrait rapidement devenir le plus important de la marque. Cependant, ce dernier aura du pain sur la planche, car il va dès le départ se mesurer aux Audi Q5, BMW X3 et Mercedes GLC de ce monde.

Rien n’est encore arrêté sur le moment où il va nous parvenir, mais il est permis de croire qu’il va débarquer en concession au cours de l’année 2021. Rappelons-nous que Genesis Canada elle-même nous a confié cet été qu’elle prévoyait introduire au moins deux nouveaux modèles annuellement au cours des trois prochaines années. Le GV70 est le premier d’entre eux.

À première vue, le modèle est vraiment spectaculaire. Il porte les traits stylistiques que l’on a pu voir sur les autres nouveaux produits de la firme et la signature, il faut le dire, est réussie. Les phares et les feux sont similaires à ceux des G80 et GV80. Le GV70 devrait aussi utiliser la même plateforme que la G70, ce qui signifie qu’on peut s’attendre aux mêmes configurations motrices et mécaniques.

À l’intérieur, la présentation est accueillante et riche. Une approche où les formes ovales sont dominantes est remarquable. Un énorme écran multimédia est plaqué au tableau de bord et ses menus sont accessibles via une molette située à la console centrale. Le GV70 se limitera à offrir cinq places ; le GV80 est celui qui va garder l’exclusivité de l’approche à sept places.

Les premières photos diffusées montrent une version régulière du GV70 habillé d’un marron, ainsi qu’un modèle Sport rouge avec différentes jantes et garnitures extérieures et intérieures. Les détails concernant les mécaniques ne sont pas encore connus, mais on s’attend à retrouver un 4-cylindres turbo de 2,5 litres d’environ 300 chevaux avec la version de base, alors que la variante Sport pourrait profiter du V6 biturbo de 3,5 litres de la firme, un bloc offrant quelque 375 chevaux.

Nous aurons bien sûr plus d’informations concernant les spécifications du modèle et le prix des versions qui seront proposées chez nous au cours des prochains mois. On peut s’attendre à une attaque sérieuse envers les produits allemands, notamment avec une gamme de prix agressifs.