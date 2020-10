Essai de l’Acura TLX A-Spec 2021 : convaincant

Auto123 met à l’essai l’Acura TLX A-Spec 2021.

Dévoilé à l’occasion de la Monterey Car Week au mois d’août 2019, le concept Acura Type S a certainement ramené un peu d’espoir du côté des inconditionnels de la marque luxueuse de Honda. La marque qui a fait sa marque en Amérique du Nord avec les Integra, NSX et Legend a perdu un peu de sa superbe, du moins dans le créneau des voitures, Acura qui est passé au niveau utilitaire depuis un certain temps déjà.

Quelques semaines après le dévoilement californien du concept Type S, Acura levait enfin le voile sur la deuxième génération de la TLX, la seule berline de l’alignement pouvant se targuer d’offrir à la fois sportivité et luxe. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le modèle de production respecte à la lettre la ligne de conduite imposée par le prototype.

J’ai pu prendre le volant de la livrée la plus sportive – en attendant celle qui portera l’écusson Type S quelque part au printemps prochain –, l’Acura TLX A-SPEC 2021 qui ne manque certainement pas de charme avec sa robe rouge Performance nacré. Allons voir si cette livrée un peu moins énergique que la très attendue Type S vaut le détour.

Un look convaincant?

Même s’il est vrai que l’Acura TLX doit jouer sur deux fronts – rappelons que sa mission première était de réunir les acheteurs des anciennes TSX et TL –, je considère tout de même que la TLX a plus sa place au sein des berlines sportives de luxe, un créneau où on retrouve les BMW Série 3 et Lexus IS de ce monde, pour ne nommer que ces deux-là. Et pour convaincre la clientèle de ce groupe de voitures, il faut se lever tôt. Bref, l’image projetée par le design est quasiment aussi importante que les performances de la voiture elle-même.

En ce qui concerne la nouvelle TLX, je dois admettre que cette timide évolution s’avère payante. Si l’ancienne était jolie, cette nouvelle mouture est plus franche, l’intégration de cette calandre en pentagone renversé qui est beaucoup mieux réussie. Rappelons que la TLX a fait ses débuts avec l’ancienne grille critiquée maintes fois.

J’aime bien aussi ce becquet qui accentue l’effet « bec de canard » au bout du coffre, tout comme la couleur anthracite des jantes de 19 pouces qui ont l’air petites (!) à l’intérieur des arches de roues. Donc, oui, le look est convaincant à mon avis, quoique la Type S va remporter la palme pour son homogénéité, ça va de soi.

Et à l’intérieur?

Les habitués du RDX ne devraient pas être trop dépaysés en apercevant cette planche de bord, le constructeur nippon qui a révisé son approche à ce niveau il y a quelques années déjà avec son concept Acura Precision. Les fameux boutons de la boîte de vitesses automatique sont franchement mieux intégrés à la base de cette planche de bord, ceux-ci étant supplantés par cette large molette en aluminium brossé. Celle-ci sert à sélectionner le type de conduite envisagée par le conducteur. Un peu plus bas, au niveau de la console centrale, on retrouve aussi ce pavé tactile qui sert de lien entre les occupants des places avant et l’écran de 10,2 pouces de largeur.

La console entre les deux occupants étant plus large, les concepteurs ont réussi à intégrer un petit bouton circulaire pour le volume de la chaîne audio et un autre pour changer les chaînes. Malheureusement, même si le pavé tactile est impressionnant à manier lorsque la voiture est à l’arrêt, je le trouve encore trop difficile à utiliser lorsque toute mon attention doit être rivée à la route qui se déroule devant moi. Je préfère encore une molette ou, mieux encore, un classique écran tactile.

Pour ce qui est du reste, le tableau de bord respire la qualité, le volant est agréable à prendre en main, tandis que l’aspect confort est parfaitement maîtrisé par cette berline plus accueillante qu’une Genesis G70, mais un brin plus courte qu’une BMW Série 5, surtout avec ces sièges moelleux à souhait. Nul doute que cette berline a été pensée pour l’Amérique du Nord avec plus d’espace pour les jambes et ces fauteuils très confortables aux deux rangées.

Une injection de sportivité?

Ce qui saute aux yeux lorsqu’on jette un coup d’œil aux fiches techniques de la TLX 2020 et de la nouvelle mouture, c’est cette augmentation de la puissance du moteur 4-cylindres, le bloc atmosphérique de 2,4-litres qui laisse toute la place au bloc turbocompressé de 2,0-litres, ce moteur qui se retrouve déjà à bord du RDX et quelques autres produits Honda dont la Civic Type R. Sous cette forme, le moulin livre une puissance de 272 chevaux et un couple de 280 lb-pi. On parle ici d’un gain de 66 chevaux, et de 98 au niveau des lb-pi! Même la boîte de vitesses est nouvelle, l’unité automatique à 10 rapports qui, elle aussi, voit son utilisation décupler depuis quelques années.

Sous le pied droit, c’est donc grandement amélioré, mais qu’en est-il des autres paramètres, comme la tenue de route par exemple? Eh bien, la TLX a droit à une suspension à double triangulation à l’avant, ce qui est bénéfique pour les virages amorcés à vive allure. La rigidité du châssis est également bonifiée pour cette TLX 2.0 et ça paraît au volant.

Évidemment, grâce à cette molette centrale qui modifie la fermeté de la direction et le dynamisme du groupe motopropulseur, la TLX peut jouer le rôle de berline tranquille et sans histoire (Comfort), de berline aux aspirations sportives (Normal) à berline sport, le mode Sport étant le plus agressif à ce niveau, surtout pour le grondement « électronique » de la mécanique, Acura qui amplifie la sonorité du 4-cylindres turbo. Certains diront qu’il s’agit d’une abomination, tandis que d’autres trouveront que cette sonorité plus musclée est sympathique.

Pour ma part, je la trouve acceptable, mais je ne suis pas prêt à dire que la TLX offre l’expérience la plus inspirante à ce niveau. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de choisir ses propres ajustements à l’aide du mode Individuel. Ça, j’aime ça!

Le mot de la fin

Franchement agréable à vivre au quotidien, l’Acura TLX A-Spec 2021 marque sans aucun doute un pas en avant pour la seule berline récente de la marque, l’ILX qui repose toujours sur la plateforme de la Honda Civic de génération précédente. J’aurais aimé un peu plus de sportivité ou, du moins, la suspension adaptative qui, au moment d’écrire ces lignes, est limitée à cette livrée Platinum Elite vendue plus cher.

Pourtant, la version A-SPEC se présente sous une ambiance résolument plus sportive. Heureusement, l’ajout de l’Acura A-SPEC Type S au printemps devrait régler ces légers détails. De toute manière, la mission première de la TLX est de transporter ses passagers dans un confort certain et là-dessus, la TLX fait très bien sans exagérer au chapitre de la consommation avec une moyenne obtenue de 10,5 L/100 km.

On aime

Excellent rouage intégral

Confortable

Mécanique bien adaptée

On aime moins

Pas de suspension ajustable à bord de l’A-SPEC

Une sportivité qui sera révisée à bord de la Type S

