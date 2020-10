Mercedes-Benz va augmenter ses parts à 20 % dans Aston Martin d’ici 2023

Daimler a annoncé que le groupe Mercedes-Benz était pour augmenter sa participation dans la firme anglaise Aston Martin d’ici 2023. En fait, cette dernière va passer à 20 % alors qu’elle n’est que de 2,6 % présentement.

Ce geste va faire de Mercedes-Benz un des principaux actionnaires de l’entreprise.

Pour Aston Martin, il s’agit d’une bénédiction, car la compagnie connaît une chute inquiétante depuis deux ans, soit le moment de son arrivée en bourse. Ses actions ont en fait perdu les deux tiers de leur valeur cette année.

En août dernier, l’entreprise a nommé Tobias Moers, ancien chef de la direction de Mercedes-AMG, au même poste chez Aston Martin.

Le passage de 2,6 % à 20 % de Mercedes-Benz va se faire de façon graduelle. Les actions émises au profit du groupe allemand auront une valeur maximale de 286 millions de livres (372,7 millions de dollars américains), au bout de l’exercice, a déclaré Aston Martin.

Et à quoi ressemblera le partage accru entre les deux firmes ? Surtout, Aston Martin aura plus d’accès aux technologies clés de Mercedes, notamment les systèmes de propulsion hybrides et électriques.

« Nous franchissons une nouvelle étape importante dans notre partenariat à long terme avec Mercedes-Benz qui devient l’un des principaux actionnaires de la compagnie », a déclaré Lawrence Stroll, président et principal actionnaire d’Aston. Ce dernier avait été derrière le recrutement de Tobias Moers.

L’entreprise allemande aura le droit de nommer un directeur non « exécutif » au conseil d’administration d’Aston Martin après sa première augmentation de participation, a déclaré la société cotée à Londres.

Aston Martin, qui vient de commencer la livraison de son premier VUS, le DBX, a déclaré mardi qu’elle a subi des pertes de 29 millions de livres au troisième trimestre, contre un bénéfice de 43 millions de livres l’année dernière. Le chiffre d’affaires diminué de près de moitié, à 124 millions de livres, au cours de la même période.

La firme vise une production d’environ 10 000 unités, des revenus d’environ 2 milliards de livres et un bénéfice de base ajusté de 500 millions de livres d’ici les exercices de 2024 ou de 2025.