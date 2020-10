Léger rafraîchissement pour le Jaguar E-Pace 2021

Au cours des dernières semaines, Jaguar a procédé à la présentation de différents rafraîchissements à travers sa gamme. Le constructeur d’origine anglaise n’est pas le plus visible de l’industrie, mais il ne propose pas moins des modèles intéressants.

Le VUS E-Pace est du lot et pour 2021, lui aussi voit son style être rafraîchi. Cependant, les modifications sont modestes dans son cas. Il faut dire que son style réussi ne se prête pas trop à de grandes transformations, du moins pas pour l’instant.

Malgré tout, on a droit à de nouveaux phares à DEL munis de deux bandes agissant comme phares de jour, ce qui change la signature. On retrouve aussi de nouvelles bouches d’aération sur les flancs.

Cependant, le plus gros changement est à bord et il concerne le système multimédia du véhicule. En fait, le modèle profite d’une approche de nouvelle génération. La console centrale a été revue avec de nouveaux boutons et de nouveaux interrupteurs sous un grand écran tactile de 11,4 pouces qui accueille le nouveau système de Jaguar. Le grand sélecteur de rapports a été remplacé par la plus petite unité que l’on retrouve sur les autres modèles de la marque. Un écran de 12,3 pouces est également livrable à la hauteur du bloc d’instruments.

Aussi, Tous les E-Pace ont maintenant l’option de recevoir un rétroviseur capable de diffuser l’image captée par une caméra à l’arrière.

En terminant, pour vous situer, le E-Pace se loge sous le F-Pace dans la gamme de VUS de la marque. Le troisième utilitaire de la marque est l’I-Pace, une proposition tout électrique. La marque propose aussi trois voitures, soit les berlines XE et XF, ainsi que la sportive F-Type.

