190 000 réservations pour le Ford Bronco

Ford a confirmé que 190 000 consommateurs s’étaient déjà manifestés pour faire l’acquisition du nouveau Bronco en effectuant une réservation. Mieux, la compagnie a également fourni des détails sur les préférences des futurs acheteurs.

Ainsi, Mark Grueber, le directeur du marketing de Ford aux États-Unis, a confié au site Autoblog que la variante Wildtrak s’avère être la plus prisée avec 26 % des réservations. Elle est suivie de près par la Badlands qui retient l’attention de 20 % des consommateurs. Ces deux déclinaisons sont les plus chères. Les 54 % restants jettent leur dévolu sur les autres déclinaisons, soit Big Bend, Black Diamond, Outer Banks et First Edition.

Il est à noter que la version First Edition est exclusive au marché américain.

Ford confirme également qu’un peu moins de la moitié des modèles réservés ont été sélectionnés avec le groupe d’option Sasquatch. Ce dernier inclut des pneus Goodyear tout terrain de 35 pouces, des essieux avant et arrière Dana à blocage électronique, de même qu’un rapport de pont final de 4,7:1, une suspension à grand débattement et des amortisseurs Bilstein.

Préparez-vous donc à voir des Bronco chaussés de pneus gigantesques sur les routes… et hors des sentiers battus.

Pour ce qui est de la configuration de la carrosserie, le modèle à quatre portes plaît pour l’instant à deux acheteurs sur trois. Mark Grueber a ajouté que le moteur V6 EcoBoost de 2,7 litres s’avère le plus populaire, sans toutefois révéler de statistiques à cet effet. Rappelons que l’autre mécanique du Bronco est un 4-cylindres EcoBoost de 2,3 litres. Enfin, de ceux qui optent pour cette dernière, 10 % souhaitent que leur modèle soit équipé de la boîte manuelle à sept rapports, dont un des engrenages est réservé pour la conduite hors route à basse vitesse.

