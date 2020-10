Kia dévoile un plan de 5 ans en matière d’électrification

Le grand patron de Kia a dévoilé un plan de 25 milliards de dollars visant à électrifier une grande partie de la gamme d’ici 2025, une approche qui va contribuer à changer l’image de la compagnie.

Hosung Song, promu au poste de chef de la direction en mars dernier, souhaite devancer la société mère Hyundai avec l’introduction de véhicules électrifiés (totalement ou partiellement) et de véhicules spéciaux mieux adaptés à la façon dont il croit que ces derniers seront utilisés dans le futur. Qu’on pense à des taxis à conduite autonome conçus pour des déplacements urbains.

Lors d’une entrevue accordée au site Automotive News, le dirigeant a déclaré que le « Plan S » de Kia vise l’introduction de 11 modèles uniquement électriques d’ici 2025, ce qui va représenter 6,6 % des parts de marché mondial des véhicules à ce moment. Il souhaite que ces nouveaux produits représentent 20 % des ventes de la marque.

D’ici là, Hosung Song croit que le coût total de possession d’un modèle électrique sera l’équivalent de celui d’un produit à moteur à combustion, car ces derniers nécessitent plus d’entretien et que les coûts du carburant devraient augmenter.

D’ici 2026, Hosung Song souhaite que Kia vende un demi-million de véhicules électriques, ainsi qu’un autre demi-million de véhicules hybrides ou hybrides rechargeables L’objectif est qu’en 2029, le quart des ventes de produits Kia soit tout électrique.

Quant aux véhicules spéciaux auxquels nous faisions référence plus haut, Kia les décrit comme des produits spécialement conçus pour les services de covoiturage, de livraison liée au commerce électronique, etc. Ils seront utilisés principalement dans les centres urbains et seront dotés d’une technologie autonome.

Enfin, un nouveau logo marquera le début de cette nouvelle ère. Selon Automotive News, on laisserait de côté le logo actuel qui montre les lettres de l’entreprise à l’intérieur d’un cercle, et qui est utilisé depuis 1994. La nouvelle signature pourrait être celle du concept Imagine qui avait été dévoilé à Genève en 2019. Nous vous avions déjà parlé de la possible intention de Kia à propos de ce logo.

Quant à la lettre S du « Plan S », elle renvoie au mot anglais Shift « qui symbolise le passage d’une technologie à une autre, nommément le moteur à combustion à l’approche électrique.

Bref, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent avec les déclarations du dirigeant. La suite ne sera pas ennuyeuse chez Kia au cours des prochaines années.