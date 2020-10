Les cotes de consommation du Ram 1500 TRX sont une catastrophe

Ram a fait connaître les cotes de consommation de sa camionnette 1500 TRX qui fait ses débuts ce mois-ci. On savait bien que ces dernières ne seraient pas fameuses, mais là, c’est catastrophique.

En fait, on fait un retour dans les années 60 et 70 ici, littéralement.

Il faut dire qu’avec un pick-up équipé d’un moteur V8 de 6,2 litres et 720 chevaux, il aurait été difficile de faire autrement. Cette machine est faite pour consommer du pétrole et livrer de l’émotion au cube. D’ailleurs, nous aurons l’occasion de vous en reparler bientôt, car on en fait l’essai vendredi prochain.

Maintenant, concernant ces cotes, elles sont de 23,5 litres aux 100 kilomètres en ville et 16,8 litres sur l’autoroute. Au combiné, on parle de 19,6 litres.

Il faudra bien sûr voir en conduite normale, mais le problème lorsqu’on a 702 chevaux sous le pied droit, c’est qu’il est impossible de conduire… normalement. En fait, on a toujours envie d’écraser le champignon.

Ce qui est certain cependant, c’est que l’acheteur éventuel d’une version 1500 TRX sait à quoi s’attendre et n’est probablement pas trop dérangé par la facture d’essence qui va l’attendre.

Quant à notre essai à venir, on va s’amuser à faire quelques calculs de consommation et on vous partagera le tout.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.