Avez-vous configuré votre Ford Bronco ?

Depuis la fin de la semaine dernière, il est possible de se rendre sur le site de Ford et de configurer un Bronco, comme si on avait la ferme intention de s’en procurer un. Avec toutes les personnalisations possibles, il faut l’avouer, l’exercice est plus amusant à faire que celui de se fabriquer un… EcoSport, mettons.

Le plus difficile est bien sûr de choisir une des six versions proposées, soit le modèle de base, la version Big Bend, la Black Diamond, l’Outer Banks, la Badlands ou la Wildtrak. Clairement, on a ici le plus intéressant regroupement de noms de modèles, n’en déplaise à Jeep avec les Willys, Rubicon, Sahara et compagnie.

Pour le plaisir de la chose, j’ai choisi une version Outer Banks à deux portes. Prix de base : 46 999 $. La première opération a par la suite été le choix d’une couleur. J’ai opté pour le Gris Cactus ; c’est différent et je ne voudrais surtout pas croiser un autre Bronco jaune lors d’une randonnée hors route.

J’ai ensuite décidé de conserver les roues d’origine. C’est bien beau les pneus de 35 pouces, mais au quotidien, pas sûr. Aussi, à 7000 $…

Poursuivons. J’ai ensuite opté pour le pare-chocs avant modulaire à 1000 $. Parce que ça lui donne un style plus robuste, mais aussi parce que j’ai comme l’impression de jouer avec de l’argent de Monopoly ici. A suivi la sélection des garde-boue à 300 $ et des rails de toit à 495 $. Utiles, dans les deux cas.

J’ai laissé faire la grille de protection à l’avant, car cette dernière défait l’allure du faciès. Elle sera utile pour certains cependant et à 150 $, ce n’est pas trop exigé.

À bord, une petite gâterie avec des sièges recouverts de vinyle et garnis de cuir coloré, le tout pour 2295 $.

J’ai aussi opté pour le truc de rangement arrière qui peut accueillir panneaux de toit et portières. Il est frustrant qu’on exige 495 $ pour ce dernier, mais bon. On en propose un de base, mais il ne peut accueillir les portières, si l’on se fie à l’outil de configuration.

Par la suite, on entre dans une foule d’options pour l’intérieur et des ensembles sont aussi proposés. Bref, on peut vraiment se laisser aller. Et c’est sans compter sur les accessoires d’après marché qui seront livrables au lancement du modèle au printemps prochain. Au minimum, 200 sont attendus dès le départ.

Au final, je me suis retrouvé avec une facture de 53 539 en cessant de cocher oui après un certain temps. Si l’exercice est amusant, il devient rapidement onéreux. L’acheteur devra en être conscient aussi. Le Bronco est un jouet intéressant qui peut nous amener à poser des gestes peu rationnels. Il sera important de bien évaluer ses besoins avant de configurer son modèle.

Cependant, si vous avez envie de vous gâter et que vous en avez les moyens, laissez-vous aller ; la vie est courte.

Et si vous êtes comme moi et que vous n’avez pas les moyens de vous payer un Bronco, vous pouvez au moins vous amuser à en configurer un.