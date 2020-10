Nissan Safety Shield 360 de série sur 11 modèles au Canada

La sécurité est une affaire importante pour tous les constructeurs et Nissan n’y fait pas exception. Le nouveau Rogue 2021, dont nous faisons d’ailleurs l’essai aujourd’hui (l’essai sera publié samedi matin), est un pionnier en la matière.

En entrevue avec le site Automotive News, la firme japonaise a confirmé qu’elle allait offrir de série sa suite de sécurité Safety Shield 360 sur plus de modèles en 2021. Au Canada, ce sont 11 véhicules qui vont en profiter de façon automatique, soit un de plus que chez nos voisins du sud.

L’ensemble Safety Shield 360 est une suite regroupant six caractéristiques de sécurité : le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, les feux de croisement automatiques, l’alerte de sortie de voie, l’alerte de circulation transversale arrière, le freinage automatique à l’arrière, ainsi que l’avertisseur des angles morts.

« La suite Safety Shield 360 de Nissan peut aider les conducteurs de tous âges », a déclaré au site Automotive News Andy Christensen, directeur principal de la technologie et de la recherche chez Nissan. « C’est comme avoir une paire d’yeux supplémentaire qui peut voir à 360 degrés autour de la voiture et fournir une assistance active au conducteur, éviter les collisions et détecter les piétons ».

L’annonce canadienne coïncide avec une annonce similaire aux États-Unis où se tient la semaine nationale de la sécurité des conducteurs adolescents. Cette dernière vise à encourager les parents à parler avec leurs adolescents de l’importance de la sécurité au volant.

« Cette protection supplémentaire peut contribuer à assurer la sécurité des jeunes conducteurs, surtout lorsqu’ils s’habituent à être sur des routes très fréquentées », a ajouté Andy Christensen via un communiqué.

Une étude de l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) citée dans la déclaration américaine de Nissan a montré que les véhicules équipés d’une technologie avancée d’assistance à la conduite réduisent les accidents en manœuvres de marche arrière, comme les accidents avec blessures, à l’avant et à l’arrière.

Cette technologie est déjà de série sur les modèles Sentra, LEAF, Maxima, Qashqai, Kicks et Titan 2020 au Canada. Elle le sera également sur le Rogue 2021. D’autres modèles seront annoncés dans les prochains mois, car 4 manquent à la liste pour en compter 11. Nissan commercialise aussi le Murano, le Pathfinder, l’Altima et la Versa qui est à venir. Le VUS électrique Ariya est aussi attendu, tout comme la prochaine camionnette Frontier.