La dernière Corvette canadienne de 7e génération, ou la première Corvette de 8e génération, pourrait être la vôtre

General Motors fait don de deux nouvelles Corvette — l’une est la dernière Corvette de 7e génération, l’autre est la première Corvette Stingray de 8e génération à moteur central — pour être vendue aux enchères afin d’aider la fondation Durham Children’s Aid à soutenir l’organisme « Sharon’s Kids », fondée par Sharon Clark en 1968.

L'argent sera versé à la fondation Durham Children’s Aid, qui est basée à Oshawa.

Sharon Clark était une ancienne employée de GM Oshawa. Elle est décédée tragiquement après une lutte héroïque contre le cancer en avril 2020. Elle a également lancé, il y a plus de 51 ans, un projet appelé « Sharon’s Kids » après avoir encouragé ses collègues à ne pas participer à l’échange de Noël du bureau, mais plutôt à adopter une famille locale par l’intermédiaire de la fondation Durham Children’s Aid. La première à bénéficier de cette généreuse initiative a été une jeune mère célibataire et son enfant de neuf mois. Elle a reçu des cadeaux de Noël et un panier de nourriture. De là, la fondation a connu une croissance exponentielle, les employés de General Motors s’engageant chaque année à aider les familles locales pendant les fêtes de fin d’année.

« Chez GM Canada, nous sommes fiers de soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons et nous travaillons. C’est pourquoi nous faisons don du dernier modèle de 7e génération et de la première édition du modèle de 8e génération (destinés pour le Canada) de la Chevrolet Corvette à la fondation Durham Children’s Aid en l’honneur de l’organisme Sharon’s Kids. Cette organisation caritative fait partie de notre histoire depuis plus de cinquante ans. Sharon Clark a touché la vie de tous ceux qu’elle a rencontrés et a été admirée pour son dévouement et sa passion à redonner à nos communautés ». – Scott Bell, président et directeur général, GM Canada

Leslie McLean, responsable des programmes de signature de la fondation Durham Children’s Aid :

« Nous sommes plus que ravis que GM continue à soutenir les enfants Sharon’s Kid avec ce don. L’aide de GM apporte un soutien indispensable aux enfants et aux jeunes les plus vulnérables de Durham. Cela signifie tellement de savoir que l’héritage de Sharon va continuer ; je sais que cela signifierait beaucoup pour elle ».

L’encan en ligne qui pourrait vous permettre d’acquérir une des deux Corvette se met en branle aujourd'hui le 21 octobre et va se terminer le 28 octobre. Les personnes intéressées peuvent consulter le site www.chevrolet.ca/CorvettesForKids pour en savoir plus. La fondation Durham Children’s Aid vous invite également à faire un don direct aujourd’hui qui permettra d’acheter des cadeaux de Noël pour les enfants dans le besoin en cette période de fêtes.

La dernière Corvette de 7e génération construite pour le Canada

Cette dernière est la toute dernière de sa génération. La Chevrolet Corvette Stingray Grand Sport Coupé 2019 dont nous avons fait don est une machine de précision de haute performance qui développe 460 chevaux, un couple maximum de 465 livres-pieds et une capacité de 1,2 g en virage. Elle est livrée dans un rouge flamboyant.

La première Corvette de 8e génération construite pour le Canada

La toute nouvelle Chevrolet Corvette Stingray 2020 est la première Corvette à moteur central de série de Chevrolet. Elle représente la Corvette d’entrée de gamme la plus rapide et la plus puissante des 66 ans d’histoire du modèle, atteignant les 100 km/h en 2,9 secondes (sur piste) lorsqu’elle est équipée de l’ensemble Performance Z51.

Cet étonnant modèle Sebring Orange est la première C8 construite pour le marché canadien et se targue de proportions exotiques et d’un design moderne inspiré de la course. Propulsée par le moteur V8 LT2 « Small Block » de 6,2 litres de nouvelle génération, la Corvette Stingray 2020 développe 495 chevaux et 470 livres-pieds de couple.