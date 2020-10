GMC Hummer EV 2022 : du Super Bowl à la Série mondiale

C’est en février dernier, lors de la présentation du Super Bowl, que GMC avait officialisé la venue d’un Hummer électrique. On avait alors eu droit à une image partielle de la grille, ainsi qu’à une idée de la puissance qui serait celle de ce produit.

La présentation officielle du véhicule devait avoir lieu le 20 mai, mais pour les raisons que vous connaissez, elle n’a pas eu lieu à ce moment. GMC a alors choisi le 20 octobre, soir de présentation du premier match de la Série mondiale de Baseball, afin de montrer à l’Amérique la camionnette qui va redonner vie au nom Hummer.

Ce qu’on savait jusqu’ici, c’est qu’outre un style distinct, la puissance maximale offerte serait de 1000 chevaux, le couple de 11 500 livres-pieds. Oui, 11 500. Le dévoilement de mardi soir le confirme, mais ça concerne une des versions seulement alors que quatre seront proposées. Voyons à quoi ressemble l’offre avant de s’attarder à quelques caractéristiques intéressantes du modèle.

Le premier Hummer EV qui sera proposé sera l’Édition 1. Elle sera distribuée de façon limitée aux États-Unis. Sur le site américain de GMC, elle est annoncée à 112 595 $ et on parle d’une disponibilité dès cet automne. Sur le site canadien de GMC, elle ne figure pas. En fait, pour notre marché, on parle d’une première disponibilité à l’automne 2022 pour le Hummer.

L’Édition 1 profite de trois moteurs et propose une autonomie électrique d’environ 560 kilomètres. C’est elle qui propose la puissance décrite plus haut.

À l’automne 2022, c’est la version Hummer EV3X qui va se pointer. Ici, il faudra voir, car sur le site canadien de GMC, on annonce la puissance de l’Édition 1 pour cette dernière alors que sur la page américaine du constructeur, on fait état d’une autonomie de 482 km et d’une cavalerie de 800 chevaux et 9500 livres-pieds de couple. Le prix américain est de 99 995 $.

Viennent ensuite les variantes Hummer EV2X et Hummer EV2, respectivement promises pour les printemps de 2023 et de 2024. Dans les deux cas, on parle d’une configuration à deux moteurs, d’autonomies de 482 et de 402 km, et d’une puissance de 625 chevaux et 7400 livres-pieds de couple. Des prix de 89 995 $ et 79 995 $ sont affichés.

Pour le Canada, aucun prix n’est pour l’instant annoncé. Il faudra attendre de voir ce que la division canadienne va nous annoncer au moment propice.

Maintenant, concernant les caractéristiques intéressantes aperçues lors de cette présentation, voici ce qui a retenu notre attention.

La marche du crabe

Livrable sur les deux versions les plus huppées, la fonction « marche du crabe » (Crabwalk) va permettre au véhicule de se déplacer de façon diagonale grâce à un système à quatre roues directionnelles. En fait, les roues arrière pourront pivoter jusqu’à 10 degrés dans chaque direction. En conduite hors route, ça promet d’être amusant. Et dans le trafic aussi !

Le mode extraction

Parfois, en conduite hors route, on hésite à franchir certains obstacles, de peur de voir le dessous du véhicule frotter ou s’abîmer. Avec le mode extraction, il sera possible, grâce à la suspension pneumatique, de faire relever le Hummer EV de six pouces (15,2 cm). Ça promet.

Système Ultravision

GM nous propose déjà des systèmes sophistiqués de caméra avec ses camionnettes. Avec le Hummer EV, on aura droit au système Ultravision qui va suggérer jusqu’à 18 prises de vues différentes SOUS le véhicule. Les caméras qui en sont responsables sont à l’épreuve de l’eau et elles sont équipées de fonctions autonettoyantes et de protecteurs remplaçables pour les lentilles. Sérieux ?

Pneus de 35 pouces

Le Ford Bronco ne sera pas le seul nouveau véhicule hors route à proposer des roues de 35 pouces. Des roues de 37 pouces seront même offertes. Voilà qui devrait être amusant en conduite extrême.

Panneaux de toit modulaires

Il sera possible de rouler à ciel ouvert avec le Hummer EV. Quatre panneaux, ainsi qu’une barre en T à l’avant, pourront être retirés et placés sous le coffre avant afin de profiter du grand air. La chose est intéressante, mais surtout, le véhicule propose une sale gueule lorsqu’on lui retire ces éléments. En option, des panneaux de toit transparents seront possibles.

Récupérer 160 km en 10 minutes

Grâce à une capacité de recharge rapide sur une borne de 800 volts d’une puissance de 350 kW, il sera possible de récupérer 160 kilomètres d’autonomie en seulement 10 minutes. Le GMC Hummer EV profite de la fameuse pile au lithium de GM.

Le modèle jouira aussi d’éléments déjà présents chez GM, dont le système de conduite semi-autonome Super Cruise.

Pour le reste, il faudra se montrer patients, mais tout ce qu’on a vu jusqu’à présent est intéressant. Disons que la table est mise.