Le Salon de l'auto de New York 2021 repoussé au mois d'août

Les organisateurs du Salon de l’auto de New York se sont, une fois de plus, pliés aux dictats du coronavirus : une fois de plus, l’événement sera reporté. L’édition 2021 qui devait avoir lieu au mois d’avril est maintenant prévue pour le mois d’août de l’année prochaine.

Rappelons que le salon de cette année a été reporté d’avril à août en raison de la pandémie qui faisait rage à New York au printemps et au début de l’été. Il a par la suite été complètement annulé. Aujourd’hui, même six mois avant l’événement prévu en avril 2021, il est devenu évident que la situation ne sera peut-être pas rétablie à temps ; voilà pourquoi on y va d’un autre report.

C’est pourquoi la journée de presse officielle du Salon de l’auto de New York 2021 est désormais le 19 août, avec une ouverture des portes au public le lendemain.

Selon le magazine Automotive News, la décision de reporter le salon ne se limite toutefois pas au coronavirus. Le déplacement de l’événement au mois d’août permettra aux organisateurs d’utiliser un centre Jacob Javits agrandi qui offrira jusqu’à 100 000 pieds carrés d’espace d’exposition supplémentaire.

Et bien sûr, cela s’inscrit dans le contexte de la réorganisation de tous les salons de l’automobile autour du calendrier. Le mois dernier, il a été annoncé que le Salon de Los Angeles serait déplacé de novembre à mai prochain ; que le salon de Detroit serait repoussé de juin à fin septembre 2021 ; que le salon de Francfort, qui occupe normalement ce créneau, serait avancé à la mi-septembre ; et que le salon de Genève (mars) n'aurait pas lieu du tout en 2021.

Chez nous, les organisateurs des salons de l'automobile de Québec et de Calgary ont annoncé que les éditions de 2021 ont tout simplement été annulées. Le Salon de l'automobile de Montréal, en janvier, sera virtuel uniquement.