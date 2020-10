Hennessey pousse le Dodge Durango Hellcat à 1012 chevaux

Pour l’année 2021 seulement, une variante SRT Hellcat du Dodge Durango sera proposée. Cette dernière va profiter du fameux moteur V8 suralimenté de 6,2 litres, une bête qui va proposer une puissance de 710 chevaux et 645 livres-pieds de couple.

On s’entend que c’est suffisant pour n’importe qui… sauf les gens d’Hennessey dont la mission sur terre et de toujours offrir plus de puissance en modifiant des véhicules existants. Leur dernière création est une variante HPE 1000 du Durango SRT Hellcat, une machine qui va proposer la bagatelle de 1012 chevaux et 969 livres-pieds de couple.

Au volant de ce monstre, il sera possible d’effacer le 0-96 km/h en seulement 2,8 secondes, le quart de mile en 10,8 à 203 km/h.

Dément.

Vous en voulez un ? Soyez prêts à sortir votre chéquier et aussi compter sur un peu de chance, car la production (nous devrions dire la modification) sera limitée.

En fait, seulement 50 Durango SRT Hellcat HPE1000s seront construits. Pour obtenir l’orgie de puissance, Hennessey a greffé au bloc un compresseur de 2,7 litres (le Durango SRT Hellcat possède un compresseur de 2,4 litres à sa sortie de l’usine), des collecteurs à long tube en acier inoxydable, ainsi qu’une poulie et des corps d’étranglement améliorés pour obtenir la puissance supplémentaire. Le résultat est ahurissant, comme les chiffres le démontrent.

Comme c’est généralement le cas avec les produits retouchés par Hennessey, le Durango SRT Hellcat HPE1000 est orné de logos HPE1000, question de faire savoir à tout le monde quelle puissance repose sous sa robe. Des roues personnalisées, ainsi qu’une plaque numérologique indiquant son unicité, sont aussi de la partie.

Le modèle est livrable sur commande dès maintenant. Chacun des 50 exemplaires de cette édition limitée est garanti un an/20 000 kilomètres. Les prix n’ont pas été annoncés, mais il est estimé que le véhicule sera offert à plus de 100 000 dollars américains, soit quelque chose au-delà de 135 000 $ ou 140 000 $ en devises canadiennes.