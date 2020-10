Top 10 des VUS intermédiaires au Canada pour 2020 et 2021 : les 10 meilleurs vendeurs au pays

Auto123 présente trois palmarès Top 10 des VUS disponibles en 2020-2021, selon leur performance de ventes (en 2019). Voici notre Top 10 des VUS intermédiaires au Canada.

Grosso modo, le segment des VUS intermédiaires compte à peu près 25 joueurs, et ça n’inclut pas tout ce qui se fait chez les constructeurs de luxe. Comment s’y retrouver comme acheteur ?

Ce n’est pas facile, on en convient. De tous les modèles proposés, bien franchement, les mauvais produits sont rares. Il y a de meilleurs achats que d’autres, toutefois, de meilleurs rapports qualité/prix, etc.

Cette fois, plutôt que de vous dire ce qu’on pense être les 10 meilleurs produits du segment, nous allons vous donner la parole. En fait, ce décompte énumère quels ont été les 10 VUS intermédiaires qui se sont le mieux vendus au pays l’an dernier. Nous allons même établir une comparaison avec le marché américain.

1) Jeep Wrangler

On n’a pas nécessairement tendance à penser au Jeep Wrangler comme le VUS intermédiaire typique qui est acheté par les familles, mais cela ne l’a pas empêché d’être le plus vendu de sa horde l’an dernier avec 23 185 unités. Aux États-Unis, il s’est classé troisième avec 228 042 versions écoulées, respectant la proportion de 10 pour 1 que l’on retrouve souvent entre les ventes américaines et canadiennes.

Le recul par rapport à 2018 a pratiquement été identique aussi d’un côté et de l’autre de la frontière, soit entre 5 et 6 %. L’arrivée du Bronco n’aidera pas l’an prochain.

2) Ford Edge

Le Ford Edge n’est pas le plus flamboyant de son créneau, mais il fait toujours bien au chapitre des ventes. Celui qui est très populaire auprès des représentants sur la route (il serait intéressant de connaître le nombre de ventes aux parcs automobiles) a vu 19 965 des siens être réclamés en 2019. Chez nos voisins du Sud, il a occupé le 7e rang avec 138 514 ventes.

Le mot « compromis » est peut-être celui qui décrit le mieux ce modèle.

3) Hyundai Santa Fe

Avec 18 929 ventes en 2019, le Santa Fe de Hyundai occupe la troisième position. Ce produit, redessiné pour 2019, semble en constante progression. Il profitera même de retouches importantes pour l’année 2021, question d’être conservé tout frais.

Aux États-Unis, sa popularité est forte, mais moindre ; il se classe 10e avec 127 373 unités vendues.

4) Jeep Grand Cherokee

Lorsqu’on pense VUS intermédiaire chez Jeep, on pense au Grand Cherokee avant le Wrangler. Pourtant, l’an dernier, il s’est moins vendu avec 18 659 transactions. Jeep peut toujours se contenter en regardant les résultats de son représentant aux États-Unis, là où il a dominé le segment avec 242 969 ventes. Ici comme là-bas, on parle hausses par rapport à 2018, soit 32 et 8 %, respectivement.

Ce n’est pas mal pour un modèle vieillissant qui attend une refonte. Par contre, les choses se sont gâtées cette année cette année. L'âge semble lui rattrapper ...

5) Kia Sorento

Les produits coréens ont la cote chez nous et la position du Sorento à l’échelon numéro 5 est là pour le prouver. Au sud de notre frontière, il est en 12e place. Pour ce qui est des chiffres de vente, on parle de 16 054 unités chez nous, 96 531 chez nos voisins.

La bonne nouvelle pour Kia, c’est qu’une nouvelle génération est sur le point de nous parvenir, ce qui devrait mousser ses résultats.

6) Chevrolet Blazer

Après des débuts plutôt lents, le Blazer de Chevrolet commence à se trouver des adresses. En fait, les consommateurs ont été au nombre de 15 210 au Canada en 2019. Aux États-Unis, la réponse se fait toujours attendre alors que le Blazer se pointe en 19e position avec seulement 38 116 ventes.

Sa facture plutôt salée ne l’aide en rien et il est clair que plusieurs Américains lui préfèrent le Chevrolet Traverse qui entre dans la même catégorie, mais offre une troisième rangée de sièges. D’ailleurs, ce dernier est en sixième place pour les ventes dans ce segment aux États-Unis.

7) Toyota Highlander

On aurait cru voir le Highlander plus haut dans notre liste, mais c’est peut-être attribuable au fait que l’année 2019 était la dernière du modèle avant son renouvellement.

Toujours est-il que le VUS de Toyota a convaincu 13 811 acheteurs chez nous. Il a mieux fait chez nos amis américains avec la deuxième place, fruit de 239 437 ventes.

Avec la nouvelle mouture qui s’est pointée cette année, incluant une variante hybride encore plus frugale, il est certain qu’il va faire mieux une fois la vie normale de retour.

8) Nissan Murano

C’est une surprise, il faut l’avouer, de retrouver le Nissan Murano à cet échelon, car sa dernière refonte nous ramène en 2015. Puis, contrairement à plusieurs rivaux, il n’offre pas de troisième rangée.

Son style est unique, toutefois, et dans l’ensemble, c’est un excellent produit. En 2019, 12 000 unités ont été réclames au Canada. De l’autre côté de la frontière, 68 361 modèles se sont trouvé un nouveau domicile, ce qui est bon pour le 15e échelon.

9) Subaru Outback

Le Subaru Outback n’a plus besoin de présentation chez nous, mais ce qui est étonnant dans son cas, c’est qu’il connaît une croissance phénoménale aux États-Unis. S’il s’est classé 9e chez nous en 2019 avec 10 972 ventes, il a pris la cinquième place là-bas avec 181 178 exemplaires écoulés.

Sans surprise cependant, c’est dans les états du nord qu’il demeure le plus populaire ; un petit détour dans les territoires du Vermont et du Maine suffit pour le comprendre.

10) Ford Explorer

Depuis sa refonte de 2011, le Ford Explorer a toujours été un des meilleurs vendeurs de sa catégorie. L’an dernier fait exception à cette règle cependant, car à l’automne, les modèles 2020 qui étaient attendus ont été retardés en raison d’une multitude de problèmes. Le millésime sortant, 2019, n’a donc pas profité d’un tirage normal d’une année complète, si l’on peut dire.

Voilà qui explique cette 10e position au pays avec seulement 9667 ventes, un recul de 47,14 % par rapport à 2018. Chez nos voisins ? La quatrième place avec 187 061 ventes, un recul de 28,5 %. La situation devrait se normaliser une fois la vie normale revenue.

Et les autres ?

Le Honda Pilot était 8e aux États-Unis l’an dernier, en baisse de 15,4 %. Les Subaru Ascent et Volkswagen Atlas ont affiché des progressions intéressantes, soit 126,3 % et 36,6 %, respectivement, pour atteindre 81 958 et 81 508 unités, dans l’ordre.

Chez nous, le Honda Pilot a terminé 13e avec 8241 ventes. Le Volkswagen Atlas, juste devant, avec 8911. Dans les deux cas, des hausses de 2,1 % et 9,1 % par rapport à 2018. Pour ce qui est du Subaru Ascent, ses ventes ont crû de 97,8 %, mais ne se chiffrent qu’à 4139 unités.

Du reste, l’année 2020 va nous donner des chiffres biaisés en raison de la pandémie. La comparaison avec les produits concurrents sera possible, mais celle avec l’année 2019 sera boiteuse.