Acura présente le MDX Prototype 2021, précurseur du modèle de production qui va nous arriver bientôt

Après nous avoir titillés avec quelques croquis au cours de la dernière semaine, Acura a finalement présenté le tout nouveau Acura MDX Prototype 2021 de quatrième génération.Connaissant le duo Honda/Acura, il ne faut pas s’attendre à des changements majeurs sur la version de production ; on a l’habitude de nous présenter des « études » qui sont tout près de la production.

Le nouveau MDX, est-il nécessaire de le rappeler, est le modèle phare de la gamme Acura. Conséquemment, c’est sans surprise qu’on apprend que la firme a consacré une tonne de travail à sa conception. Elle la présente d’ailleurs comme le plus riche, le plus performant et le plus sophistiqué technologiquement de l’histoire de la marque.

Le nouveau design et l’intérieur haut de gamme du nouveau MDX sont ainsi renforcés par une foule de nouvelles technologies d’Acura, dont une nouvelle plateforme axée sur les performances. Cette dernière profite en effet de la première suspension avant à double bras triangulaire de l’histoire du MDX. Un peu plus tard, nous aurons aussi droit au premier VUS Type S d’Acura.

Enfin, on sent un effort pour sortir de l’ombre.

« Le nouveau MDX marque un tournant pour Acura en tant que nouveau vaisseau amiral et représente l'effort le plus important jamais entrepris pour tenir la promesse de notre marque de performance de précision. Nous savions que nous devions offrir quelque chose de plus émotionnel et de plus haut de gamme, avec la performance au cœur. Ce nouveau MDX s'appuie sur les 20 dernières années de succès et élève le modèle à une position encore plus forte sur le marché. » - Jon Ikeda, vice-président et responsable de la marque Acura

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

À l'extérieur

Le MDX Prototype, révélé à la fois avec les coloris carbone liquide et rouge performance, obtient un design plus dynamique et plus musclé grâce à une grille verticale et un long capot sculpté, ainsi qu’une position plus basse et plus large.

Les caractéristiques du nouveau langage de conception d’Acura incluent une calandre tridimensionnelle en forme de pentagone en diamant, flanquée de phares à DEL JewelEye à quatre éléments. Ces derniers sont soulignés par des phares de jour à DEL. Le faciès a été sculpté pour mettre en valeur la large calandre qui intègre des boîtiers de phares antibrouillard sous les bouches d’aération latérales qui soulignent la voie plus large du nouveau MDX.

Les roues de 21 pouces ont été repoussées aux extrémités, conférant au concept MDX un empattement plus long de près de 3 pouces dans le but d’améliorer la qualité de la conduite, d’offrir des sièges plus spacieux sur les trois rangées et de créer un espace de chargement plus grand. Une ceinture de caisse très sculptée relie l’avant et l’arrière, où les feux à DEL à large faisceau font écho au traitement des phares.

À l'intérieur

Le MDX Prototype présente un tableau de bord plus épuré. Des matériaux de qualité supérieure décorent l’intérieur, notamment du bois à pores ouverts avec des paillettes métalliques infusées, de l’aluminium poli et du cuir Milano doux au toucher. Un mélange de cuir Ebony et Light Orchid figure sur le tableau de bord et le volant, avec des détails cousus à la française. Les sièges sport Acura de nouvelle génération offrent une forme plus sculptée, des perforations en dégradé et des coutures et passepoils très contrastés.

La conception plus large de la carrosserie octroie plus d’espace pour les jambes aux trois rangées et plus de dégagement pour la tête des occupants des premières et troisièmes rangées. Un large toit ouvrant panoramique ajoute de la lumière naturelle aux trois rangées.

Les sièges sport Acura offrent un réglage électrique à 16 positions et une fonctionnalité de massage intégrée avec 9 modes pour le conducteur et le passager avant. L’éclairage à DEL Iconic Drive d’Acura fournit l’ambiance à l’habitacle du MDX grâce à 27 schémas d’éclairage différents qui s’adaptent au mode de conduite choisi.

La technologie

Le prototype MDX se pointe aussi avec un bloc d’instruments entièrement numériques. Ce dernier replace les jauges traditionnelles par un écran de 12,3 pouces personnalisable. La dernière génération de l’interface à pavé tactile d’Acura est également présente avec un écran central de 12,3 pouces haute définition, un pavé tactile à « positionnement absolu » et un nouveau processeur pour des performances accrues.

La chaîne audio haut de gamme ELS STUDIO 3D « Signature Edition » du concept MDX offre plus de 1000 watts de puissance, 22 canaux discrets et 25 haut-parleurs.

Les caractéristiques de sécurité embarquées comprennent la dernière génération de la structure de carrosserie ACE (Advanced Compatibility Engineering) d’Acura, avec des capacités améliorées de protection des occupants et des piétons en cas de collision. Cette dernière est renforcée par la suite de sécurité AcuraWatch d’assistances au conducteur, y compris l’alerte de sortie de voie, la nouvelle assistance à la circulation et le nouveau contrôle de freinage à basse vitesse.

Sous le capot

Acura propose un choix de deux groupes motopropulseurs dans le MDX de quatrième génération, à commencer par le V6 de 3,5 litres de la marque avec le groupe motopropulseur i-VTEC, relié à une transmission automatique à 10 vitesses.

L’éventuelle variante Type S va quant à elle profiter d’un V6 turbo de 3 litres, une mécanique qui va proposer environ 355 chevaux et 354 livres-pieds de couple (les chiffres demeurent une estimation d’Acura pour l’instant). La même boîte automatique sera de service et bien sûr, tous les modèles vont profiter de la traction intégrale.

Le MDX 2021 est attendu chez les concessionnaires au début de l’année 2021. La variante Type S suivra à l’été.