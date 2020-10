Volkswagen présente son Taos 2022

Volkswagen a dévoilé son Taos 2022, un VUS qui vient se positionner sous le Tiguan dans la gamme du constructeur allemand. L’entreprise affirme que ce dernier est le deuxième élément de sa stratégie de doublement de VUS après le lancement de l’Atlas Cross Sport en début d’année.

« Le Taos est notre cinquième nouveau venu dans la famille des VUS Volkswagen en seulement quatre ans et nous sommes ravis de continuer à trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins des familles américaines. Le Taos est la dernière née de notre gamme de VUS compacts, offrant aux acheteurs tout le style, la technologie et la maniabilité qui font la réputation de Volkswagen, à un prix encore plus abordable ». – Scott Keogh, Chef de la direction du Groupe Volkswagen en Amérique

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

L’extérieur du Taos se définit avec un capot sculpté et une signature à DEL rappelant l’Atlas Cross Sport. Les modèles plus haut de gamme sont équipés de phares adaptatifs à DEL et d’une bande lumineuse s’étendant vers l’extérieur à partir du logo, comme sur le VUS électrique ID.4 récemment dévoilé.

Le profil montre une ligne de caractère forte qui n’est pas sans rappeler celle du Tiguan, tandis que les passages de roue plus carrés sont un clin d’œil à l’Atlas. Huit couleurs et quatre modèles de roues différents sont proposés. Les jantes de 17 pouces en alliage d’aluminium sont standard, alors que deux roues de 18 pouces (usinées ou noires) et des roues de 19 pouces sont livrables. Un toit ouvrant panoramique est offert en option.

À l’intérieur, le Taos présente un design moderne. Les lignes du cockpit sont horizontales, le tableau de bord séparant l’écran tactile central des commandes de climatisation. Les sièges bicolores sont de série — qu’ils soient en tissu, ou en cuir ou cuirette, en option — et comprennent une combinaison de French Roast et de noir pour les modèles haut de gamme.

Les caractéristiques de confort et de commodité de série incluent des phares automatiques et un démarrage à bouton-poussoir ; l’accès sans clé KESSY® est offert, ainsi qu’un siège conducteur à huit réglages électriques, une climatisation Climatronic à deux zones, des essuie-glaces à détection de pluie, un volant chauffant en similicuir, des sièges avant chauffants et ventilés, des rétroviseurs extérieurs chauffants et des jets de lave-glace chauffants.

En matière de connectivité et d’infodivertissement, il n’est pas surprenant que le Taos soit doté des dernières technologies. Le tableau de bord configurable, le cockpit virtuel de Volkswagen, fait partie de l’équipement de série. Le système d’infodivertissement MIB3 avec chargement sans fil et App-Connect sans fil pour les appareils compatibles sont offerts à compter du milieu de la gamme et sont associés à un écran tactile de huit pouces avec commande vocale et navigation livrable. Les modèles haut de gamme sont dotés d’un éclairage ambiant de 10 couleurs et d’un système de sonorisation BeatsAudio haut de gamme avec 8 haut-parleurs.

La suite IQ.DRIVE de technologies d’assistances au conducteur est offerte sur tous les modèles Taos. Elle comprend un avertisseur de collision frontale avec freinage autonome (assistance frontale), un moniteur actif d’angles morts, un système de maintien de la trajectoire, un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt et de démarrage, une assistance pour les voyages et une assistance en cas d’urgence. Les feux de croisement automatique, les phares adaptatifs et des capteurs de la distance de stationnement sont également livrables.

Le Volkswagen Taos 2022 est animé par le 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui équipe actuellement la berline Jetta. Produisant 158 chevaux et 184 livres-pieds de couple, ce moteur offre un certain nombre de caractéristiques de haute technologie conçues pour offrir une économie de carburant exceptionnelle. Le bloc est accouplé à une transmission automatique à huit vitesses avec le modèle à traction, tandis que les variantes à traction intégrale 4Motion sont équipées d’une transmission automatique DSG à double embrayage et sept rapports.

Aux États-Unis, il y aura trois niveaux de finition : S, SE, et SEL. Nous attendons de savoir si l’offre canadienne sera différente. Le Taos sera produit pour le marché nord-américain à l’usine Volkswagen de Puebla, au Mexique.

De plus amples détails, ainsi que les prix seront, annoncés avant le lancement du modèle à l’été 2021.