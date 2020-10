Les meilleurs pneus d’hiver pour VUS et camionnettes au Canada en 2020-2021

Auto123 vous présente son guide d’achat 2020-2021 pour les pneus d’hiver. Découvrez les pneus d’hiver qui se démarquent le plus pour VUS et camionnettes.

Consultez également notre Guide des meilleurs pneus d’hiver pour voitures au Canada en 2020-2021

Voici le deuxième volet de notre guide d’achat pour les pneus d’hiver pour la saison 2020-2021. Aujourd’hui, nous vous présentons un aperçu des pneus d’hiver les plus recommandés (selon leur catégorie) pour les VUS plus imposants et les camionnettes.

À noter qu’une grande partie des pneus dont il a été question dans le volet traitant des produits pour automobiles s’adresse aussi à la plupart des VUS, petits et intermédiaires, qui partagent des grandeurs similaires.

Michelin

Si Michelin a complètement changé sa lignée de pneus X-Ice pour autos, qui est devenue les X -Ice Snow et North (avec de multiples grandeurs pour VUS et camionnettes plus légères), il nous reconduit ses Latitude X-Ice qui, selon les commentaires recueillis, semblent satisfaire leurs propriétaires, surtout ceux qui conduisent de grands VUS. Notamment, on trouve qu’ils sont silencieux et efficaces.

Toutefois, il se peut que les grandeurs que vous recherchez pour les camionnettes n’incluent plus les identifications LT (Light Truck) alors que les pneus fabriqués en Europe n’utilisent pas nécessairement cette nomenclature. Ce qui devient important, toutefois, ce sont les indices de charge et c’est là que votre revendeur vous renseignera le mieux concernant le produit le plus adapté pour votre camionnette.

Cependant, si vous recherchez un pneu pour toutes les saisons, ce que les gens du milieu identifient comme des pneus « homologués » (parce qu’ils affichent le logo du flocon de neige dans une silhouette de montagne), Michelin propose désormais la gamme Agilis CrossClimate pour camionnettes (jantes de 15 à 20 pouces incluant les identifications LT pour les plus robustes).

Encore une fois, rappelons que le groupe Michelin inclut aussi les pneus BFGoodrich dont les populaires T/A KO2 qui sont homologués et très efficaces dans la neige profonde. Notons qu’ils sont utilisés par quelques constructeurs comme pneus de première monte sur leurs grands pick-up.

Enfin, on retrouve aussi les pneus Uniroyal dans le giron de Michelin. Dans cette gamme, il y a les Laredo HD/T, que le fabricant recommande aux utilisateurs de camionnettes à usage commercial pour l’hiver. Ce n’est pas un pneu de performance, mais un outil de travail efficace qui respecte les normes de la Rubber Association of Canada pour la conduite hivernale.

Bridgestone

Si vous aimez les produits Blizzak de Bridgestone pour les voitures et que vous recherchez un pneu équivalent pour votre camionnette ou fourgon de travail, sachez qu’il en existe une version Blizzak LT spécifiquement conçue pour ce genre de véhicule. Elle est offerte en une dizaine de grandeurs pour des pick-up F-250 ou de séries 2500, par exemple. Bridgestone a aussi un « authentique » pneu d’hiver d’usage commercial, le « vénérable » W965 pour du travail sérieux.

Bridgestone, c’est aussi Firestone qui offre les Winterforce LT pour grands pick-up, un pneu de milieu de gamme qui peut également être clouté (pour véhicules privés).

Goodyear

Le manufacturier américain Goodyear remplacera éventuellement ses très efficaces et très abordables Ultra Grip Ice par ses nouveaux WinterCommand pour camionnettes. Ces derniers devraient, selon toute probabilité, donner des résultats semblables sinon supérieurs. Toutefois, comme outil de travail, les robustes Wrangler Dura Trac sont tout indiqués.

Incidemment, quoique plusieurs produits Wrangler sont destinés à des excursions hors route, il faut vérifier si ceux-ci sont homologués pour l’hiver. Toutefois, il est toujours préférable de se fier à un véritable pneu d’hiver pour la saison froide.

La compagnie Dunlop faisait partie du groupe Goodyear en Amérique du Nord. Soulignons que cette marque offre un pneu d’hiver pour camionnettes légères sous le nom de Winter Maxx SJ8. Il est offert jusqu’à des grandeurs de jante de 21 pouces.

Nokian

En plus d’offrir des pneus d’hiver réputés pour automobiles, le fabricant finlandais Nokian propose des pneus tout aussi efficaces pour camionnettes plus robustes. En ce qui a trait aux VUS et fourgonnettes partageant des dimensions de pneus avec les voitures, consultez notre article concernant les pneus pour voitures aussi publié cette semaine.

Toutefois, pour les grandes camionnettes, il y a la gamme des Hakkapeliitta 3 qui peuvent être cloutés (pour véhicules privés). Ceux-ci se sont déjà démarqués dans plusieurs tests comparatifs en se montrant supérieurs à toute la concurrence. Il s’agit ici d’un produit haut de gamme qui vient avec un prix. Il est cependant très efficace.

Nokian possède aussi dans sa gamme un pneu toutes saisons « homologué », soit le Rotiiva AT Plus. Celui-ci est offert dans plusieurs grandeurs pour camionnettes (même des VUS de multiples grandeurs) qui pourraient satisfaire le propriétaire d’un tel véhicule qui circule peu dans des conditions extrêmes et qui souhaite rouler son produit 12 mois par année.

Cooper

Le manufacturier américain Cooper existe depuis la nuit des temps. En plus de commercialiser ses pneus sous son propre nom, il est aussi le fabricant de pneus de plusieurs autres marques au rabais.

Ses plus récents produits ont surpris les experts par leur efficacité, surtout ses pneus d’hiver, dont le Discoverer M+S, qui est reconduit cette année, ou encore le X/T4, plus agressif et mieux adapté aux déplacements plus difficiles. Ils sont livrables dans la majorité des grandeurs pour camionnettes et VUS de tout gabarit. Remarquez que c’est Cooper qui fabrique le pneu Avalanche Xtreme LT d’Hercules.

Parmi les autres pneus d’hiver de Cooper pour camionnettes et VUS, il y a aussi les Evolution Winter (qui peuvent être cloutés), et surtout les Snow Claw conçus spécialement pour les grands VUS et les camionnettes. Et ils peuvent recevoir des clous ! En général, ces pneus sont abordables.

Pirelli

Pirelli n’a plus besoin de présentation. Cette marque italienne a une belle réputation dans le domaine des pneus d’hiver. Parmi ceux qu’elle propose, on retrouve le Scorpion Ice & Snow qui s’illustre dans le créneau des VUS de tout gabarit. Il y en a même pour des pick-up pleine grandeur comme le F-150 et ses concurrents. Le tout récent Scorpion All-Terrain + en est un autre.

Toyo

Autre important joueur japonais, Toyo a révisé sa gamme de pneus d’hiver Observe GSI-6 incluant les LS pour camionnettes. Vous pouvez voir un premier reportage sur ce nouveau pneu, publié en févrir.

Évidemment, pour les irréductibles, il y aura toujours les Toyo Open Country dont la version WLT-1 s’adresse surtout aux plus grandes camionnettes selon leurs capacités de charge.

Yokohama

Encore un autre joueur japonais. Malgré une belle révision de ses pneus d’été, Yokohama nous reconduit sa gamme IT GO72, reconnue pour son efficacité et son silence de roulement. Ceux qui croient qu’ils n’utiliseront pas beaucoup leur pick-up ou leur VUS durant l’année et qui voudraient conserver leurs pneus à longueur d’année peuvent lorgner du côté du A/T GO15, homologué pour l’hiver.

Nexxen

Dans le cas de Nexxen, on fait affaire avec un fabricant sud-coréen, concurrent de Kumho et Hankook, qui cherche à se bâtir une réputation sur notre marché. Ses pneus d’hiver incluent des produits pour VUS et camionnettes dont le plus robuste Winguard WT1, spécifiquement destiné aux véhicules plus robustes ou commerciaux.

Tous les autres

Il existe plusieurs autres marques intéressantes de pneus d’hiver pour camionnette sur le marché, incluant les Hankook Dynapro I*cept, les I*Pike RW11 et, surtout, les RW10 Winter I*cept X sans clous créés pour les routes glacées. Le Lauffen I FIT Ice est un de ces sous-produits du fabricant sud-coréen Hankook.

Maxxis est un autre de ces produits mal connus dont le catalogue mentionne plusieurs pneus d’hiver pour camionnettes incluant l’AP-2 All Season qui se veut le pneu homologué de la marque.

Et les pneus chinois?

Bien entendu, on ne peut passer sous silence toutes les marques chinoises ou asiatiques qui nous apparaissent chaque jour. De toute cette ribambelle de produits, certains comme les GT Radial Adventurer AT-AW (fabriqués dans diverses parties du monde, dont la Caroline du Sud), Maxtrek, Rovelo et/ou Ridgetrak AT, méritent d’être considérés, mais, il n’y a encore que peu d’études qui démontrent leur efficacité et leur fiabilité à long terme.

(Conseils et information proviennent des manufacturiers, d’essais sur circuits fermés, de notes personnelles en plus de l’aide de Stéphane Parenteau de Pneus Premier Choix à Laval et de Marc Racine du Groupe Touchette).