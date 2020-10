Les meilleurs pneus d’hiver pour voitures au Canada en 2020-2021

Auto123.com présente son guide d’achat pour les pneus d’hiver pour 2020-2021. Aujourd’hui, les pneus d’hiver pour voitures.

À voir aussi: notre Guide des meilleurs pneus d’hiver pour VUS et camionnettes au Canada en 2020-2021

On a beau débattre des enjeux de la COVID-19, une chose est sûre, on ne peut éviter l’hiver qui approche à toute vitesse. Bientôt, il sera temps d’installer ses pneus d’hiver. Pire encore, plusieurs doivent acheter des pneus d’hiver neufs ou encore changer leurs vieux pneus qui commencent à être très usés.

Encore une fois, il y a toute une panoplie de pneus d’hiver sur le marché, chacun proclamant être le meilleur. Toutefois, malgré les belles promesses, il faut savoir quel type de pneus convient le mieux non seulement à votre véhicule, mais aussi à vos besoins en déplacements.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Pneus homologués

Certes, on ne s’attendait pas à de nombreuses nouveautés cette année, mais c’est avec grande surprise que l’on constate plusieurs changements dans les catalogues des manufacturiers. D’autre part, il y a une certaine nouvelle tangente de la part des consommateurs qui commencent à préférer des pneus dits « toutes saisons », mais que les revendeurs préfèrent appeler « homologués ».

Ces derniers peuvent être utilisés autant en hiver qu’en été. Pour certains, il s’agit d’une sorte de pneu toutes saisons qui s’affiche avec le logo d’acceptation hivernale (flocon de neige dans une silhouette de montagne) sur le flanc. Pour d’autres, on parle de pneus d’hiver avec une gomme plus résistante qui a été créée pour soutenir les grandes chaleurs de l’été.

Par ailleurs, certains manufacturiers ont choisi de changer le nom de leurs gammes. Des modèles ont été reconduits ou améliorés.

Au-delà du prix

Avant de choisir un pneu, il faut regarder un peu plus loin que le prix. Évidemment, plusieurs automobilistes opteront pour un pneu d’hiver très économique. Mais avant d’y aller avec les aubaines, il faut savoir quel type de pneu conviendra à vos habitudes de conduite, toujours selon le véhicule que vous conduisez.

Je ne le répéterai jamais assez. Votre vie et celle de vos passagers reposent sur quatre points de contact avec le sol, des points qui ne sont à peine plus grands que la paume de votre main. Pensez-y quand vous roulez à 110-120 km/h.

Autre réalité ; les pneus bas de gamme, surtout ceux qui nous viennent de Chine ou d’autres pays asiatiques, commencent à prendre du galon. Certains commencent à être recommandés. Mais pas tous. Évidemment, encore une fois, le prix est un facteur d’importance. Mais seront-ils à la hauteur de vos attentes ?

L’achat en ligne

Phénomène plutôt récent, plusieurs consommateurs préfèrent acheter des pneus en ligne. Il y a certes des économies à y faire, mais je préfère recommander de véritables revendeurs de pneus qui sauront les guider dans leurs choix. Et, croyez-moi, ils ont beaucoup plus d’expertise que certains commis de magasin de grande surface.

Autre question d’importance, n’est-il pas trop tôt pour installer ses pneus d’hiver ? Non ! En octobre, les températures baissent rapidement et souvent par surprise. Les pneus réguliers toutes saisons perdent de leur élasticité autour de sept degrés Celsius. C’est à ce moment que les pneus d’hiver deviennent un allié précieux. Puis, avec les pluies froides et intenses, les grandes rainures des pneus d’hiver favorisent un meilleur écoulement et une plus rapide dispersion de l’eau.

Au Québec, les pneus d’hiver doivent être montés dès le 1er décembre. Si vous préférez des pneus cloutés, même si leur pose est permise plus tôt (et leur démontage plus tard), il vaut mieux consulter les lois locales, car à certains endroits (comme dans les stationnements souterrains), ils peuvent être proscrits.

Voici donc un tableau des meilleurs produits disponibles sur le marché. Ils ne sont pas nécessairement placés en ordre de préférence, mais les commentaires qui suivront devraient vous aider à identifier le type de pneu d’hiver qui pourrait correspondre à vos besoins et à… votre budget !

Nokian Hakkapeliitta 9, R3 et Nordman 7

Malgré qu’il s’agisse de produits reconduits, les pneus d’hiver de Nokian demeurent, encore une fois, une sorte de jalon sur lequel d’autres manufacturiers se basent pour créer un pneu supérieur. L’Hakkapeliitta 9 de Nokian est disponible en version à caoutchouc sur pavé ou clouté d’usine. Ce n’est pas un pneu bon marché, mais ce produit finlandais affiche des qualités enviables. Il est bon dans la neige et solide sur la glace, et il a fait ses preuves.

La version R3 de ce même pneu est, depuis les dernières années, la référence en matière de pneu à caoutchouc sur pavé (ou glace), avec des caractéristiques et des performances qui rivalisent celles des pneus cloutés.

Enfin, le Nordman 7 est ni plus ni moins que l’ancienne version de l’Hakkapeliitta 7 d’il y a quelques années, celui qui a mené au développement de l’actuel Hakkapeliitta 9. Il est moins cher, mais presque aussi performant. Un bon choix pour l’automobiliste avec un budget limité qui recherche quand même une technologie avancée. Les cotes d’usure se mesurent facilement à celles de la concurrence.

Notons que Nokian a son propre pneu homologué, le WR G4 d’origine européenne qui, selon son manufacturier, est un pneu d’hiver dont la gomme a été créée pour un usage estival en Amérique du Nord. Si vous optez pour un pneu de cette catégorie, celui-ci serait le plus recommandable.

PAGE SUIVANTE

Bridgestone Blizzak

Autre légende dans le domaine des pneus d’hiver, le Blizzak WS90 est reconduit (il est de technologie très récente), mais il continue d’être un des produits les plus recommandables sur le marché. Il existe même en version LM60 RFT pour voitures de performance de luxe utilisant la technologie « Run Flat ». Ce pneu vaut son prix.

Mentionnons, toutefois, que la marque Firestone est dans le giron de Bridgestone et que ses pneus d’hiver Winterforce ont acquis une certaine réputation de fiabilité, tout cela en affichant un prix abordable. Chez Firestone, le pneu quatre saisons homologué s’appelle Weathergrip. Un peu comme les autres du même type. Il suffira pour des déplacements hivernaux quand la température est plus clémente.

Michelin

De grandes nouvelles du côté de Michelin. Le légendaire manufacturier français a finalement créé un nouveau pneu d’hiver en remplacement du X-Ice 3 dont la technologie commençait à dater. Il s’agit du X -Ice Snow, un produit qui a été décrit en détail sur Auto123.

Nos premières impressions de conduite furent intéressantes, surtout que les essais se sont faits lors d’une tempête de neige.

Michelin a aussi lancé un pneu clouté en usine, le X -Ice North qui a été spécifiquement créé pour notre climat (il possède même une petite feuille d’érable inscrite dans ses flancs pour indiquer qu’il a été fait au Canada, à l’usine de Nouvelle-Écosse). Vous trouverez un reportage illustré ici.

Notons que Michelin a récemment lancé un pneu homologué, le CrossClimate, qui se distingue avec un dessin de bande de roulement plutôt original. Il est fabriqué en Pologne. Ce type de pneu est destiné à des automobilistes qui utilisent peu leur voiture, tant en hiver qu’en été. Moins recommandé pour des conditions hivernales majeures, il se débrouillera dans la neige moins épaisse et sur la glace. Son principal atout réside dans le fait qu’il puisse rester sur l’auto toute l’année.

Pour les propriétaires de voitures de performance ou de grand tourisme, Michelin propose une version révisée de son Pilot Alpin, maintenant identifié PA-5.

Enfin, rappelons que le groupe Michelin inclut les pneus BFGoodrich, dont le Winter T/A KSI qui remplace l’ancien Winter Slalom. Il se distingue par une bande de roulement directionnelle plus précise qui en fait un choix intéressant pour un pneu de milieu de gamme abordable.

Michelin, c’est aussi Uniroyal qui nous propose un pneu d’hiver « à budget », le Tiger Paw Ice & Snow qui peut être clouté. Un peu d’ancienne technologie, mais utile pour ceux qui ne s’attendent pas nécessairement à des performances exceptionnelles.

Goodyear

Ça bouge chez Goodyear, important fabricant de pneus dont la plupart des usines sont en Amérique du Nord, incluant certaines au Canada. D’abord, on ne verra plus (ou presque) le nom Ultra Grip sur les flancs des pneus d’hiver de Goodyear.

Celui-ci a été remplacé par Winter Command Ultra. Ce nouveau pneu comprend des rainures agressives ou directionnelles selon le modèle et l’application choisie. Le Winter Command Ultra est un pneu de milieu de gamme très abordable.

Parmi les caractéristiques d’importance, notons une nouvelle gomme Cryo-Adaptative qui promet d’être plus flexible durant les froids extrêmes, ainsi qu’un dessin de bande de roulement de technologie V-Tred pour disperser au maximum l’eau, la gadoue et la neige. Ajoutez à cela la technologie ActiveGrip pour la tenue de route, l’accélération, le contrôle sur pavé mouillé ou avec gadoue, et ainsi de suite.

Les Goodyear WinterCommand Ultra sont disponibles en 23 grandeurs initiales pour jantes de 15 à 18 pouces pour berlines et VUS alors que d’autres grandeurs seront bientôt offertes pour jantes de 18 à 20 pouces.

Dans le domaine des pneus homologués, Goodyear vient de lancer l’Assurance WeatherReady. Plusieurs remarques sur les pneus concurrentiels comme le Michelin CrossClimate s’appliquent aussi à ce nouveau pneu.

Mentionnons que Goodyear possède également la marque Dunlop pour ceux qui souhaitent un pneu plus « sportif ». Dunlop propose les Winter Maxx et Winter Sport. Pour en savoir plus sur ces derniers et surtout vous assurer qu’ils seront efficaces sur votre voiture, il vaut mieux consulter un revendeur spécialiste de la marque.

Pour les consommateurs opérant avec budget plus restreint, Goodyear commercialise la marque Kelly qui inclut le modèle Winter Access qui est aussi livrable avec des crampons.

Continental

Le nom Continental fera certes parler de lui cette année. En effet, ce fabricant d’origine allemande nous présente le IceContact XTRM, un pneu d’hiver spécifiquement conçu pour le Québec (grâce à la collaboration des gens du Groupe Touchette de Montréal) et disponible en version à clous. Consultez l’article Déjà de nouveaux produits pour l’hiver prochain pour voir en détail la présentation de ces pneus en février dernier.

D’autre part, le groupe Continental propose également un pneu abordable bien connu et très efficace, le Viking Contact 7. Ce dernier est offert avec la majorité des grandeurs.

Incidemment, la marque General Tire est dans le giron de Continental et ses produits Altimax Arctic, qui sont grandement reconduits, demeurent un excellent choix pour les automobilistes devant composer avec un budget.

Pirelli

Ce fabricant italien n’a plus besoin de présentation. Ses pneus d’hiver sont variés, débutant par le Ice Zero Friction (FR) qui est un produit sans crampons capable de reproduire les caractéristiques de la concurrence. Cette année, Pirelli annonce sa gamme Cinturato Winter, ramenant ainsi une dénomination classique pour des pneus de tourisme révisés.

Parmi les nouveautés d’importance, il y a le PZero Winter qui, selon Pirelli, procure des performances semblables aux PZero d’été, mais pour conditions hivernales. On comprendra que c’est un pneu destiné à des voitures de performance.

Si vous possédez une voiture ultra performante avec des pneus à taille basse, il faut consulter le catalogue Pirelli et vérifier dans ses gammes Sottozero Serie II et Sottozero 3. J’ai pu confirmer l’efficacité de ces pneus en conditions hivernales sur plusieurs véhicules de presse dont une Ford Mustang GT.

Certains propriétaires de VUS préféreront le Scorpion Winter dont il sera question dans la section du guide portant sur les pneus d’hiver pour camionnettes.

Incidemment, aux propriétaires de voitures de performance qui sont équipées de pneus de type Run Flat, Pirelli leur propose l’Ice Zero FR du même type.

Toyo

Cette marque japonaise n’a pas mis de temps à se faire connaître dans le domaine des pneus d’hiver. Elle attaque donc la prochaine saison froide avec d’autres versions (moins de performance) de ses récents Observe GSI-6, essayés en février dernier. Ces pneus font aussi l’objet du reportage Déjà de nouveaux pneus pour l’hiver prochain. Dans le passé, nous reprochions aux pneus Toyo d’être un peu bruyants — problème que le fabricant a corrigé en grande partie depuis.

De plus, Toyo a récemment lancé sa propre gamme de pneus homologués pour l’hiver sous le nom de Celsius. Livrables avec plusieurs dimensions pour jantes de 14 à 20 pouces, ils représentent une solution de rechange aux pneus d’hiver plus agressifs pour des automobilistes qui ne roulent pas beaucoup et qui veulent éviter les difficiles périodes de changements de pneus en automne et au printemps.

Les nouveaux pneus Toyo étaient aussi couverts dans notre reportage sur les nouveaux pneus à venir publié l’hiver dernier.

Yokohama

Yokohama est un autre fabricant d’origine japonaise et son pneu vedette, l’IG53, nous revient pour la prochaine saison froide. C’est un produit de qualité destiné aux voitures et aux fourgonnettes qui n’ont pas besoin de crampons. Notons que la version précédente IG52 est toujours au catalogue et que les divers rapports et commentaires à son sujet ont toujours été positifs. Ils sont un peu moins chers que les IG53.

Si c’est un pneu de performance qui est nécessaire, Yokohama propose le BluEarth Winter V905, plus large, mais conçu pour une adhérence maximale pour des voitures de performance ou de luxe. Ils sont évidemment plus chers.

Dans le cas des VUS et certains autres véhicules plus imposants, Yokohama a toujours ses Geolandar au menu. Ils sont traités dans l’article jumeau qui couvre les pneus de VUS et de camionnettes.

D’autres bons choix

Selon les experts consultés, il y a d’autres bons produits sur le marché, certains plus ou moins coûteux que d’autres. Parmi ceux-ci, il y a Cooper avec son modèle Evolution Winter ou son True North, ou encore Hankook avec son Kinergy 4S homologué et ses I*Pike, Kumho avec son Wintercraft Ice Wi31 qui peut être clouté, Falken et ses Eurowinter HS449 (Falken appartient au groupe japonais Sumitomo) et même Nexxen WinGuard (marque sud-coréenne avec des usines en Chine).

Une des marques moins connues, mais qui demeure très recommandables, est GT Radial avec son Ice Pro 3 qui, malgré son prix raisonnable, en étonne plus d’un. D’origine indonésienne, la compagnie a même des usines en Caroline du Sud.

Les pneus chinois !

Enfin, il reste toujours l’épineux sujet des pneus d’origine chinoise. Bien sûr, ceux-ci continuent d’être la cible de plusieurs critiques, mais, comme pour toutes choses, plusieurs marques commencent à montrer des signes d’amélioration. Après tout, plusieurs grands manufacturiers reconnus ont désormais des usines en Chine.

Pour le moment, nous recevons des commentaires encourageants concernant les marques Minerva, Sailun (que nous mettrons à l’épreuve cet hiver), Goodride et Westlake. Les prix sont très attirants, mais la qualité est inégale. Méfiez-vous aussi de certaines marques maison qui peuvent provenir des usines chinoises (celles-ci fabriquent plus de 65 millions de pneus par année qu’elles distribuent un peu partout dans le monde). Essayer d’obtenir la provenance de ces pneus aux noms parfois… inusités !

La plupart des pneus courants mentionnés ici ont fait l’objet d’observations alors qu’ils étaient montés sur des voitures privées ou des autos de presse. Toutefois, il faut toujours garder en tête qu’un pneu d’hiver, c’est un compromis. Un pneu avec bande de roulement au dessin agressif peut être très efficace dans la neige profonde d’un chemin qui mène au chalet, mais s’avérer moins performant sur route glacée. Le contraire est aussi possible. Et ne vous fiez pas au fait que vous conduisez une auto à traction intégrale pour vous imposer sur la route en hiver. Ce sont les pneus qui contribueront à la tenue de route dans les courbes et à la puissance de freinage !

(Conseils et informations proviennent des manufacturiers, d’essais sur circuits fermés, de notes personnelles, en plus de l’aide de Stéphane Parenteau de Pneus Premier Choix à Laval, et de Marc Racine du Groupe Touchette)