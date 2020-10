Volvo travaille à la préparation d’un XC20 électrique

Volvo a confirmé qu’elle travaillait à la préparation d’un nouveau VUS. Ce dernier sera le premier véhicule uniquement basé sur la nouvelle plateforme électrique développée par le constructeur. Le produit en question viendrait se positionner sous le XC40 et le nom de XC20 est dans l’air.

Le conglomérat chinois (Volvo est la propriété du géant Geely, rappelons-le) a dévoilé une structure réservée aux véhicules électriques au dernier Salon de l’auto de Pékin, soit la SEA (Sustainable Experience Architecture). Cette dernière a été présentée à l’aide d’un concept de la firme Lynk & Co, mais en discutant avec les représentants du site Auto Express, le patron de Volvo, Hakan Samuelsson, a admis que ses ingénieurs travaillaient également sur des modèles Volvo basés sur la SEA — et que le futur petit VUS en faisait partie.

« Nous utiliserons cette plateforme pour un plus petit véhicule. Il est difficile de pousser plus loin la plateforme CMA (qui accueille le XC40), une architecture qui sert à la fois des produits électriques et des véhicules à moteur à combustion. Donc si nous voulons faire un véhicule plus petit que le XC40, il faut se tourner vers la SEA. »

- Hakan Samuelsson, PDG de Volvo

Le grand patron de la firme a aussi confirmé que le véhicule projeté serait un petit VUS. En fait, il a précisé qu’il devait se présenter comme un produit haut de gamme malgré son format, et qu’il devait aussi être électrique. D’ailleurs, ce futur véhicule, qu’on nomme XC20 sans que la chose soit confirmée par la compagnie, fait partie du plan d’électrification de l’entreprise qui vise à ce que la moitié de ses ventes en 2025 soit la responsabilité de véhicules tout électriques.

La question n’est donc pas de savoir si un XC20 s’en vient, mais bien de savoir à quel moment il va se pointer.

Aussi, bien sûr, on ne sait trop s’il sera proposé sur notre marché. Il est permis de croire que oui, mais il faudra se montrer patients. Et si l’idée d’un VUS électrique Volvo vous plaît, rappelons que les débuts du XC40 Recharge approchent à grands pas.