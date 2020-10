Top 10 des VUS compacts au Canada pour 2020 et 2021 : les 10 meilleurs vendeurs au pays

Auto123 présente trois palmarès Top 10 des VUS disponibles en 2020-2021, selon leur performance de ventes (en 2019). Cette fois, voici notre Top 10 des VUS compacts au Canada.

La catégorie des VUS compacts est désormais la vache à lait des constructeurs populaires, tellement en fait que l’année 2019 a vu le règne de la voiture compacte qui domine les ventes au Canada depuis plus de deux décennies se terminer. Et la tendance ne risque pas de ralentir au fil des prochains mois, même si le coronavirus a ralenti les ardeurs des acheteurs de véhicules pendant plusieurs semaines au printemps.

Cette année, notre palmarès des VUS compacts se penche surtout sur les ventes enregistrées au Canada, mais également aux États-Unis. Découvrez si le vôtre (ou celui que vous convoitez) se retrouve au sein de cette liste.

1) Toyota RAV4

Le rouleau compresseur de Toyota continue de faire des ravages. Au niveau des ventes, le RAV4 a même relégué la Honda Civic au deuxième rang des véhicules (qui ne sont pas des camionnettes pleine grandeur) l’an dernier. Il faut le faire!

Le géant nippon s’est forgé une solide réputation avec son utilitaire compact, le modèle qui est disponible en une panoplie de variantes (essence, hybride et hybride rechargeable à compter de l’automne 2020). Il serait fort surprenant que l’utilitaire Toyota ne perde son titre de véhicule le plus vendu au pays en 2020, et ce, malgré l’inactivité due au confinement du printemps passé.

En 2019, le RAV4 s’est écoulé à 65 248 unités, tandis qu’aux États-Unis, le VUS a enregistré pas moins de 448 068 ventes.

2) Honda CR-V

Le deuxième utilitaire le plus vendu est un autre modèle qui n’a pas vraiment besoin de présentation auprès du public nord-américain. Le représentant de Honda qui a déjà quelques années derrière la cravate sous cette forme fait tout de même bien, d’autant plus qu’il ne propose pas de motorisation alternative au pays, contrairement aux États-Unis, où il peut également être commandé en livrée hybride.

Chez nous, le CR-V s'est écoulé à raison de 55 859 copies, tandis que 384 168 exemplaires ont trouvé preneur au sud du 49e parallèle.

3) Ford Escape

S’il est vrai que le constructeur de Dearborn est toujours au sommet en Amérique du Nord à cause de sa camionnette de Série F, la position du Ford Escape dans le segment des compacts est loin d’être déshonorante avec 39 504 ventes l’an dernier. Aux États-Unis, il s’est plutôt vendu 241 387 Ford Escape.

Gageons que l’ajout du Ford Bronco Sport va venir gonfler les ventes de VUS compacts pour Ford à partir de 2021.

4) Nissan Rogue

On a tendance à l’oublier, mais le Rogue de Nissan est l’un des modèles les plus courus avec 37 530 unités écoulées en 2019 au pays. D’ailleurs, le Rogue se mérite la troisième marche du podium aux États-Unis, devant l’Escape de Ford, un modèle conçu et assemblé au pays de l’Oncle Sam.

D’ailleurs, les prochains mois pourraient être profitables pour Nissan qui s’apprête à lancer la nouvelle génération du modèle.

5) Hyundai Tucson

Tout juste derrière le Nissan Rogue, le Hyundai Tucson a su convaincre 30 075 consommateurs en 2019 de repartir au volant de ce dernier. Aux États-Unis, la popularité du modèle coréen est un peu moins claire, avec seulement 137 381 copies du modèle.

Est-ce que la nouvelle génération du modèle fera mieux? Il est permis de le croire, non seulement parce qu’il bénéficiera d’un empattement allongé, mais aussi parce que Hyundai va doubler la mise avec l’électrification partielle de sa flotte Tucson.

6) Mazda CX-5

Le plus amusant des VUS compacts est arrivé au sixième rang des ventes canadiennes l’an dernier. Malgré le brio du véhicule au niveau de l’agrément de conduite, le modèle Mazda a certainement perdu des points en ce qui a trait à l’espace cargo, le CX-5 qui n’est pas aussi logeable que ses concurrents.

De plus, l’ajout d’une livrée turbodiesel n’a pas connu le succès escompté, le supplément exigé qui était trop onéreux, tandis que le modèle Signature flirte lui aussi avec les modèles de luxe.

Néanmoins, le CX-5 est essentiel à la suite de l’histoire pour Mazda. Avec 27 696 ventes canadiennes et 15 543 du côté américain, le CX-5 demeure tout de même l’un des plus populaires.

7) Volkswagen Tiguan

Louangé lors de son arrivée sur le marché, le Tiguan n’est, depuis la refonte de 2018, plus le même, les stratèges qui ont passablement bonifié l’empreinte du modèle, au détriment du plaisir de conduire. En revanche, le volume intérieur est l’un des meilleurs de son groupe.

Il s’est vendu 19 250 Tiguan en 2019 au Canada et 109 963 chez nos voisins américains.

8) Chevrolet Equinox

Au sein du noeud papillon, le Chevrolet Equinox est un véhicule indispensable. Avec 18 503 ventes canadiennes en 2019, et surtout, 346 049 unités vendues aux États-Unis, l’Equinox manque le podium de peu.

Remarquez qu’en incluant les chiffres de ventes du GMC Terrain, le jumeau non identique de l’Equinox, General Motors serait respectivement au troisième rang au Canada et au deuxième rang aux États-Unis.

9) Jeep Cherokee

La plus récente version du Jeep Cherokee n’est certainement pas aussi populaire que celle commercialisée dans les années 80-90, mais malgré tout, Jeep arrive à se hisser au sein du top 10 canadien avec 13 687 ventes en 2019. Au sud de la frontière, le constructeur a vendu 191 397 véhicules.

10) Subaru Forester

La division étoilée s’élève au statut de constructeur majeur en Amérique du Nord depuis les dix dernières années et le Forester n’est pas étranger à cette croissance impossible à arrêter. Le VUS compact a trouvé preneur à 13 059 occasions l’an dernier, tandis que 180 179 foyers ont opté pour le modèle aux États-Unis, et ce, malgré l’absence du défunt Forester XT.

