Premier essai du Subaru Crosstrek 2021 : l’année du « gros » moteur

Auto123 met à l’essai pour la première fois le Subaru Crosstrek 2021, maintenant équipé d’un plus gros moteur.

Morin Heights, QC – C’est à cette station de ski alpin bien connue des Laurentides que nous devions nous rendre avec le Subaru Crosstrek 2021, le très populaire multisegment de la marque étoilée qui a droit à une légère refonte pour la nouvelle année.

Rappelons que cette « Impreza surélevée » s’est emparée d’un peu plus de 15 000 ventes l’an dernier au Canada, une année pré-COVID-19 inutile de le rappeler. Pour vous donner une idée du succès remporté par le Crosstrek l’an dernier, le multisegment n’a été devancé que par le Nissan Qashqai et le petit Nissan Kicks même si, dans les faits, ce petit véhicule urbain n’est pas tout à fait un concurrent direct du Crosstrek.

Du nouveau en 2021

Bref, le Crosstrek est très important pour Subaru et c’est ce qui explique la série d’améliorations pour la gamme 2021. En plus du remaniement habituel (nouveaux coloris, nouveaux équipements, etc.) , le Crosstrek est épaulé par un nouveau bloc 4-cylindres à plat de 2,5-litres, le même moulin boulonné sous le capot des Legacy, Outback et Forester.

Subaru ajoute aussi une nouvelle livrée baptisée Outdoor, cette dernière qui se distingue de ses pairs par des jantes exclusives de couleur anthracite et une série de détails habillés de la même teinte comme les miroirs, l’antenne et même les écussons. Les plus fins auront peut-être déjà remarqué la minuscule caméra logée tout juste sous l’écusson Subaru à l’avant du véhicule et ces bas de caisse uniques. Notez aussi la disponibilité de cette couleur jaune plasma nacré, exclusive elle aussi à ce modèle. Quant à l’habitacle de cette version Outdoor, elle reçoit également un traitement spécial. J’y reviendrai.

Pour ce qui est du reste, le Subaru Crosstrek 2021 est fidèle au modèle introduit sur le marché il y a quatre ans à peine.

Montréal – Morin-Heights

Les gens de Subaru Canada avaient convié quelques membres de la presse automobile à venir découvrir cette nouvelle cuvée… avec une procédure respectant les mesures de distanciation sociale, ça va de soi!

J’ai donc pris le volant d’un Subaru Crosstrek Outdoor 2021 de couleur cristal blanc nacré en direction du nord. Deux choix de trajets s’offraient à moi : un court et direct et un plus long avec un tracé plus sinueux. L’agilité déjà bien connue du Crosstrek m’a convaincu de prendre le chemin le plus long, ne serait-ce que pour faire l’expérience de la suspension retravaillée sur les routes de l’arrière-pays!

D’emblée, la puissance ajoutée du moteur 2,5-litres (182 chevaux et 176 lb-pi de couple) fait rapidement sentir sa présence lors des accélérations, mais encore plus lors des reprises sur l’autoroute. Avec le système SI-Drive – le bouton se trouve à droite sur le volant –, la mécanique réagit plus vivement. La nouvelle mécanique ne transforme certainement pas le Crosstrek en un monstre de puissance, mais il faut l’avouer, le nouveau moteur ajoute du pep à l’équation.

Subaru Canada continue d’offrir une boîte manuelle à six rapports avec le « petit » moteur, mais refuse d’arrimer une telle unité avec le bloc de 2,5-litres. La boîte de vitesses à variation continue est donc la seule issue dans ce cas-ci. Rassurez-vous, les ingénieurs de la marque maîtrisent très bien cette technologie, la boîte de vitesses qui a elle aussi été retravaillée pour faire bon ménage avec le 2.5!

Bon, c’est vrai qu’une pression exagérée sur la pédale de droite fait grimper le nombre de décibels à bord, la CVT qui fait chanter le 4-cylindres à haut régime, mais une fois rendu à vitesse de croisière, le Crosstrek redevient plus silencieux.

L’injection de puissance lui fait le plus grand bien, mais l’essence même du Crosstrek demeure inchangée. La direction est lourde à basse vitesse, mais très bien dosée à cadence plus soutenue, tandis que la suspension démontre un bel aplomb sur les crevasses des routes secondaires.

Un mot sur la sécurité

Le constructeur fait des pieds et des mains depuis quelques années pour démocratiser son système de sécurité EyeSight, ce dernier qui se reconnaît par ces deux caméras logées de part et d’autre du rétroviseur au centre du pare-brise.

La liste de dispositifs qu’il offre est déjà longue, mais pour 2021, l’assistance au centrage de la voie est nouvelle, l’icône du volant qui indique si le système est en fonction ou non. Cette assistance maintient le véhicule entre les lignes sur la route et elle le fait assez bien, quoique j’ai trouvé qu’il oscillait un peu trop souvent entre les deux lignes. Heureusement, cet autre gadget de sécurité peut être désactivé via ce bouton identifié par un volant… sur le volant!

Un Crosstrek en hors route, vraiment?

Un parcours accidenté avait été aménagé afin qu’on puisse découvrir les vertus du système X-MODE à deux niveaux, une nouveauté en 2021. Le système de gestion électronique du couple et de l’antipatinage est mieux outillé pour résister à plus de scénarios de terrains inimaginables.

Le Crosstrek Outdoor a la même garde au sol que les autres de son clan. Il ne s’agit donc pas d’une version plus robuste, à l’image du Jeep Wrangler Rubicon face aux autres livrées du célèbre 4x4. Autrement dit, sa mission n’est pas de franchir des sentiers extrêmes. Mais, dans une portion parsemée d’herbe haute et de boue, en plus des nombreux rochers dissimulés, l’utilitaire de poche a tiré son épingle du jeu comme si de rien n’était. Le système d’aide en descente a également été mis à l’épreuve. Rien à signaler de ce côté, à part qu’il fonctionne très bien!

La qualité Subaru à l’intérieur

Le Crosstrek Outdoor 2021 ne change pas la formule du véhicule, mais ces sièges recouverts d’un garnissage facile à laver sur les sièges sont les bienvenus, tout comme ces surpiqûres jaunes sur la planche de bord. Certains diront que l’ambiance à bord n’est pas la plus « techno » de l’industrie, mais en revanche, Subaru est reconnu pour ses habitacles simples à utiliser avec des commandes judicieusement bien placées. Même le système d’infodivertissement, jadis une faiblesse chez Subaru, est facile à manier. Il règne à bord du Subaru Crosstrek une impression de qualité. Ce n’est pas flamboyant, mais on sait que le véhicule sera aussi bien assemblé dans dix ans!

Le mot de la fin

Fidèle à sa tradition, Subaru poursuit tranquillement son évolution tranquille. Le Crosstrek, même s’il repose sur la nouvelle plateforme globale du groupe depuis 2018, n’a pas outrageusement changé depuis 2013. L’utilitaire emprunte sa coque à l’Impreza 5 portes, mais rehausse sa garde au sol au même niveau que les autres VUS de la gamme. La mécanique comte toujours quatre cylindres disposés à plat et la traction intégrale est l’une des meilleures de l’industrie.

Certes, le nouveau moteur est très intéressant et ne nuit aucunement à la moyenne de consommation (7,9 L/100 km pour le 2,0-litres contre 8,0 L/100 km pour le 2,5-litres) et émet à mon avis une sonorité un peu plus convaincante lorsque le pied droit en redemande. Quant à l’éternelle question sur la disponibilité d’une boîte manuelle avec le 2.5, les chances de voir apparaître une telle version sont nulles!

Après une journée passée au volant, je comprends une fois de plus pourquoi tant de consommateurs canadiens décident de repartir au volant de ce curieux véhicule, un véhicule qui est de plus en plus omniprésent sur nos routes!

On aime

La qualité générale

La puissance accrue

L’efficacité du rouage intégral

On aime moins

L’absence d’une boîte manuelle avec le 2,5-litres

Pourquoi pas le 2,4-litres turbo?

Direction lourde à basse vitesse

