Chaque modèle Lexus, chaque nouveauté pour 2021

Il y a quelques semaines, on vous présentait le résumé d’une présentation Toyota, laquelle nous faisait connaître tout ce qui était nouveau à travers la gamme pour l’année 2021. Cette semaine, c’est au tour de Lexus de passer sous la loupe. Vous allez le constater, ce ne sont pas tous les modèles qui profitent de changements, mais certains présentent des modifications importantes.

Voyons ce que nous réserve la division de luxe de Toyota pour la prochaine année.

UX

Avec les modèles UX 250h, une configuration à deux niveaux à l’espace de chargement permet d’améliorer la capacité de 26 %. De nouvelles couleurs sont aussi au menu pour 2021.

NX

Avec la version hybride NX 300h, une nouvelle édition spéciale F Sport est proposée, en noir ou en bleu. Elle avance un intérieur noir avec surpiqûres bleues et des roues spécifiques de 18 pouces en alliage. De petits changements ont aussi cours avec l’équipement de certaines variantes.

RX

Une version mettant l’accent sur le noir est ajoutée à la gamme pour 2021. Vous la trouverez sous le nom de Black Edition, ou tout simplement Accent Noir, en français. Elle ajoute un intérieur F Sport mariant le noir et le blanc et offrant des surpiqûres bleues, des roues en alliage de 20 pouces (noires), ainsi que des tapis et des traits stylistiques propres au modèle.

LX

Même ajout pour ce qui est du plus gros VUS de la marque, le LX. Dans ce cas précis, on parle d’un modèle vieillissant qui a grandement besoin de sang neuf pour demeurer pertinent.

ES

La berline ES hérite aussi d’un ensemble Black Edition, mais dans son cas, les changements sont plus nombreux. D’abord, il est intéressant de noter qu’une version à traction intégrale s’ajoute à la famille. Cette dernière sera animée par un moteur 4-cylindres offrant 203 chevaux et 182 livres-pieds de couple. Un ensemble F Sport est aussi livrable avec cette nouvelle variante.

IS

La berline compacte IS est nouvelle pour l’année 2021. On parle d’une nouvelle génération chez Lexus, mais c’est plutôt un rafraîchissement important qu’elle subit. Les mécaniques sont les mêmes alors que des changements d’ordres esthétiques qui touchent le modèle.

On note tout de même une voie élargie qui devrait se traduire par un aplomb accru sur la route, surtout qu’en prime, la rigidité de torsion a été améliorée. Le groupe F Sport Série 3 propose notamment une suspension variable adaptative, des éléments de fibre de carbone à la hauteur des caches de rétroviseurs et de l’aileron arrière, ainsi que des roues BBS de 19 pouces.

Aussi, la nouvelle suite de sécurité TSS+ 2.5 est de la partie avec plus de caractéristiques, dont un système d’assistance aux intersections lors d’un virage à gauche (reconnaissance des piétons, des cyclistes et des véhicules). Les berlines IS sont servies avec les applications Apple CarPlay, Android Auto, ainsi qu’Amazon Alexa. De nouveaux écrans tactiles de 8 et 10,3 pouces (option) sont aussi proposés et leur emplacement a été déplacé pour être plus accessible au conducteur.

RC

Une nouvelle édition Black Line est ajoutée au catalogue. Elle est basée sur la déclinaison RC 350 F Sport 3. Elle propose des rétroviseurs, des embouts d’échappements, des roues et une grille où le noir domine. Un frein de stationnement électronique remplace celui qui s’activait avec le pied jusqu’à présent.

D’autres petits changements touchent l’équipement de certaines variantes, mais ce n’est rien de majeur. De nouvelles couleurs sont aussi proposées pour la carrosserie.

LC

Enfin, du côté de la LC, on a droit cette année à l’arrivée de la variante décapotable. Cette dernière profite du moteur V8 de 5 litres et 471 chevaux de la version régulière. Ce bloc autorise un temps de 4,6 secondes au 0-96 km/h. Le modèle jouit aussi de modifications à sa structure, question qu’il puisse offrir la même rigidité que le coupé.

Le toit qu’il porte compte quatre épaisseurs et il se découvre en 15 secondes (16 pour la fermeture).

Avec la version régulière, l’application Android Auto rejoint Apple CarPlay sur la liste de l’équipement de série. Des modifications ont aussi été apportées aux amortisseurs arrière du groupe Performance afin d’améliorer le confort et la tenue de route.

En terminant, rappelons le départ de la berline GS pour la prochaine année, une bien triste nouvelle considérant la qualité du modèle. Quant au VUS GX, il revient inchangé pour 2021, ce qui explique son absence ici.