Garantie prolongée pour véhicule usagé | un choix intelligent

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, de nombreux ménages québécois réalisent que chaque dépense financière est considérable en ces jours d’incertitude, y compris celle impliquant une automobile ou un véhicule récréatif. D’ailleurs, de plus en plus de gens optent pour une garantie prolongée pour leur véhicule usagé. Une stratégie payante.

En effet, l’usage de la garantie prolongée sur un véhicule peut vous éviter de mauvaises surprises, dont le changement ou la réparation de pièces couteuses.

Prévenir l’endettement

La pandémie a déjà provoqué bien des problèmes financiers aux Québécois. L’Amérique du Nord n’a pas connu une telle crise économique depuis plusieurs décennies. De nombreuses entreprises éprouvent des ennuis qui se répercutent souvent sur leurs employés.

Ainsi, cette débâcle de l’économie peut engendrer l’endettement de plusieurs ménages qui peinent à payer les mensualités d‘un prêt, d’une hypothèque ou d’une carte de crédit.

De toute évidence, il est important de se protéger adéquatement afin d’éviter toute complication financière associée à une réparation imprévue d’un véhicule usagé. Celle-ci peut d’ailleurs atteindre une somme considérable. À tel point que certains propriétaires de voiture doivent emprunter de l’argent pour assumer les coûts d’une réparation imprévue. Pendant la pandémie, il est d’autant plus avisé de prévenir les soucis mécaniques liés à son véhicule.

C’est pourquoi l’entreprise québécoise Garantie avantage plus offre des garanties mécaniques prolongées pour un véhicule récréatif, de promenade ou de loisir. Une telle garantie s’avère un achat intelligent pour tout propriétaire de véhicule usagé, puisqu’elle permet d’éviter des situations irritantes, qui peuvent même mener à l’endettement…

Des programmes sur mesure

Garanties avantage plus propose des programmes de protections personnalisés et modulables, donc adaptés à vos besoins spécifiques. Ils sont offerts à des prix variables, toujours selon les désirs du client. Dans bien des cas, votre investissement à propos d’une garantie prolongée sera rentabilisé en un seul pépin mécanique!

Évidemment, acquérir un véhicule usagé est souvent bien avantageux puisqu’il a perdu une valeur importante par rapport à un véhicule neuf. Ce dernier peut perdre jusqu’à 20% de sa valeur à la sortie du garage du concessionnaire… Cela dit, il est fort avisé de se protéger contre la détérioration, normale ou imprévue, de votre voiture usagée. Souvent, les gens achètent une voiture sans penser au lendemain. Or, plus votre véhicule vieillit, plus les risques d’ennuis mécaniques sont croissants.

Vous voulez avoir la conscience tranquille? Optez pour un plan de garantie prolongé qui vous protège de toute surprise inattendue à l’égard de votre véhicule. Parfois, vous pouvez même protéger une partie de votre véhicule qui n’est plus couverte par la garantie accordée par le manufacturier.

Peu importe le bris mécanique, les employés de Garanties avantage plus administreront pour vous la réclamation associée à une réparation. L’évaluation et le traitement de celle-ci sont équitables et rapides.

Garantie avantage plus

En affaires depuis une trentaine d’années, Garanties avantage plus est une compagnie familiale de chez nous qui propose des garanties mécaniques prolongées sur divers types de véhicules usagés. Elle offre des services de qualités à ses distributeurs et ses clients, en bâtissant et distribuant une panoplie de plans de garanties prolongées à travers le Québec chez des marchands de véhicules.