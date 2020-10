L’Annuel de l’Automobile 2021 maintenant disponible : 20 ans d’informations pertinentes

Mieux vaut tard que jamais. Malgré les perturbations causées par la présente pandémie, l’équipe derrière l’Annuel de l’automobile 2021 a travaillé d’arrache-pied pour compiler tout le matériel nécessaire pour produire, pour une 20e année, un outil de référence considéré le plus complet et le plus fiable pour les amateurs et les consommateurs à la recherche d’un véhicule ou simplement à l’affût des dernières nouveautés.



Cette année encore, pour sa 20e édition, l’imposant bouquin renferme une mine d’or d’informations. En plus de passer en revue tous les modèles de l’année, l’Annuel de l’automobile y va d’une seconde opinion pour chaque véhicule analysé en plus des frais annuels de carburant, des taux de dépréciation sur trois ans et la cote verte qui identifie les modèles les plus économiques. Grand nombre de véhicules électriques sont aussi passés au peigne fin.

Les lecteurs retrouveront de plus des informations techniques détaillées et complètes pour tous les véhicules qui ont été mis à l’essai. À noter cette année, l’ajout d’une ouverture sur deux pages pour chaque constructeur.

Une section d’occasion

Il est à noter que l’Annuel a été le premier ouvrage du genre (et est toujours le seul) à fournir une liste de prix de véhicules d’occasion indiquant aux consommateurs le montant qu’ils seront susceptibles d’obtenir en échange de leur véhicule lors d’une transaction pour un nouveau modèle.

Avec l’année peu ordinaire qu’a vécu l’industrie, les experts de l’Annuel ont choisi également de faire le point sur ce qui s’est passé pour les 43 constructeurs automobiles présents au Canada. À part cette rétrospective de l’année, on analyse les modèles attendus, les modèles disparus et une vision de l’avenir de chaque marque pour les 10 prochaines années.

Reportages exclusifs pour l’édition 2021

L’Annuel comprend cette année un regard sur les 20 ans du livre par les fondateurs Michel Crépault et Benoit Charette, une rubrique sur la révolution qui se pointe sur l’horizon concernant l’électrification des camionnettes, un reportage sur le Rallykart, création québécois que met l’Accent sur l’adrénaline, et un guide d’achat dédiés aux bornes de recharges pour les domiciles.

L’Annuel de l’Automobile 2021 est disponible en magasin depuis hier, le 1e octobre.