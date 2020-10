Les demi-finalistes pour les prix NACTOY 2021 annoncés

Il s’agit sans aucun doute de l’un des prix les plus prestigieux pour un constructeur que celui du titre de la voiture nord-américaine de l’année (ou camion, ou VUS). Encore une fois, le NACTOY comme on l’appelle dans le jargon (ou North American Car, Utility and Truck of the Year) se prépare à nommer trois gagnants au mois de janvier prochain, et ce, même sans Salon de Détroit comme toile de fond comme c’était le cas jusqu’à l’hiver 2019.

En revanche, les 50 membres du jury ont publié cette semaine la liste des 27 véhicules demi-finalistes pour l’année 2021. À ce sujet, sachez qu’au mois de décembre, cette liste sera réduite à seulement neuf véhicules (trois par catégorie) quelques semaines avant la remise des prix annuels.

Examinons de plus près les demi-finalistes en lice si vous le voulez bien. Dans le créneau voiture, on retrouve :

Acura TLX

Cadillac CT4 / CT4-V

Genesis G80

Hyundai Elantra

Kia K5 (jadis l’Optima)

Mercedes-Benz Classe E

Nissan Sentra

Polestar 2

Au sein de ce groupe, seule la Polestar 2 profite de l’énergie électrique pour se mouvoir. Si on tient compte de l’approche luxueuse de ce modèle, cette liste compte pas moins de cinq voitures de luxe. Les membres du NACTOY oseront-ils le luxe pour 2021?

Dans la catégorie des VUS, la liste est franchement plus longue :

Cadillac Escalade

Chevrolet Tahoe / Suburban

Chevrolet Trailblazer

Ford Bronco Sport

Ford Mustang Mach-E

Genesis GV80

Hyundai Santa Fe

Kia Seltos

Kia Sorento

Land Rover Defender

Mazda CX-30

Nissan Rogue

Toyota RAV4 Prime

Toyota Venza

Volvo XC40 P8 Recharge

Ici, l’électrification est bien représentée avec le Ford Mustang Mach-E, le Toyota RAV4 Prime et le Toyota Venza, sans oublier le Volvo XC40 P8 Recharge.

À l’autre bout du spectre, les deux mastodontes de GM (Cadillac Escalade et Chevrolet Tahoe/Suburban) pourraient causer une surprise. On devra attendre le choix des juges.

Quant au segment des camions, il compte sur :

Ford Super Duty

Ford F-150

Ram 1500 TRX

Jeep Gladiator Mojave

Dans ce cas-ci, il serait étonnant que la variante encore plus équipée du Gladiator soit celle qui monte sur la plus haute marche du podium. Ça devrait donc se jouer entre les deux Ford et le Ram 1500 TRX.

On en saura plus d’ici le mois de décembre.