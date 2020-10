Top 10 des VUS sous-compacts au Canada pour 2020 et 2021 : les 10 meilleurs vendeurs au pays

Auto123 présente trois palmarès Top 10 des VUS disponibles en 2020-2021, selon leur performance de ventes (en 2019). Aujourd’hui, notre Top 10 des VUS sous-compacts au Canada.

La semaine prochaine : Top 10 des VUS compacts au Canada pour 2020 et 2021

Énumérer tous les modèles de véhicules utilitaires de taille sous-compacte est devenu un exercice assez compliqué, car en 2020, les petits VUS sont désormais séparés en deux groupes : les modèles sous-compacts et les très petits, ceux qui sont à peine plus pratique que les voitures sous-compactes sur lesquels ils reposent.

Et puisqu’il n’existe presque plus de mauvais choix, nous avons décidé d’y aller avec les chiffres de ventes de l’an dernier - des statistiques qui n’ont pas été influencées par la pandémie de la COVID-19, il va sans dire.

1) Hyundai Kona

Sommes-nous étonnés de voir le multisegment Hyundai au top de cette liste? Absolument pas. Depuis son arrivée en 2018, le sympathique véhicule fait l’unanimité (ou presque) partout où il passe. Sa silhouette branchée n’est pas étrangère à cette réalité, tandis que la variété (deux motorisations thermiques et une électrique) est un gros plus pour plaire à la clientèle.

Et dire qu’un Kona encore plus amusant est en préparation grâce au travail de la division N.

Il s’est écoulé 25 817 exemplaires en 2019, pendant qu’au sud de notre frontière, 73 326 Kona trouvaient preneur. Voilà une statistique qui en dit autant sur l’amour des Américains pour les véhicules plus imposants que sur notre étreinte chaleureuse du Kona.

(En règle générale, en comparant les ventes au Canada et aux États-Unis, la coutume est de calculer selon un facteur de dix, afin de refléter les populations respectives des deux pays. Selon cette mesure, le Kona, pour être considéré comme étant aussi populaire aux États-Unis qu'ici, aurait dû afficher des ventes totalisant aux alentours de 258 000 unités).

2) Nissan Qashqai

Face au Hyundai Kona, le Nissan Qashqai est sans contredit moins populaire avec 18 526 unités vendues en 2019, mais ça ne fait pas de lui un mauvais choix pour autant. Bon, l’agrément de conduite qu’il procure n’est pas aussi relevé, mais pour les acheteurs de cette catégorie, ce détail importe peu. D’ailleurs, le Qashqai est très logeable, économique à la pompe et relativement confortable pour un véhicule abordable.

À noter, le Qashqai n’existe pas en tant que tel aux États-Unis, les décideurs chez Nissan ayant décidé que prononcer le mot Qashqai serait problématique pour bien des consommateurs. Le modèle porte donc le nom de Rogue Sport chez nos voisins américains.

3) Nissan Kicks

Le géant nippon a-t-il bien fait d’ajouter le Kicks à son alignement? La réponse est oui !

Avec 15 184 Kicks vendus en 2019 au Canada, Nissan surpasse le cap des 30 000 unités si on combine les statistiques du Qashqai et du Kicks. D’ailleurs, le constructeur se doit d’être compétitif avec la perte de la Micra cette année et de la Versa Note l’an dernier. Aux États-Unis, il s’est vendu pas moins de 58 193 unités du Kicks en 2019.

4) Subaru Crosstrek

Le constructeur étoilé est passé maître dans l’art de surélever des véhicules. Après la série Outback, le Crosstrek est devenu l’un des favoris du public, et ce, malgré le fait qu’il s’agit d’une Impreza avec une garde au sol supérieure, un support de toit et des pneus plus agressifs.

L’an dernier, il s’est écoulé 15 184 Crosstrek au Canada. Au sud du 49e parallèle, Subaru USA a enregistré 131 152 ventes.

5) Honda HR-V

Considéré par plusieurs comme le choix éclairé de la catégorie, le Honda HR-V trône … en milieu de peloton, sans trop faire de bruit. En effet, le représentant de Honda compte sur une mécanique un peu plus âgée (celle de la Honda Civic précédente), mais très bien adaptée au petit véhicule. Et que dire de son coffre caverneux?

Avec 12 985 ventes en sol canadien et 99 104 en sol américain, le HR-V a une place bien au chaud au sein de la catégorie.

6) Mazda CX-3

Il sera intéressant de voir les ventes de Mazda en 2020, avec l’arrivée du CX-30 quelques semaines avant le début de cette pandémie.

Mais pour l’instant, il semble que le dynamique CX-3 a séduit passablement d’automobilistes canadiens avec 10 850 ventes l’an dernier. Si vous voulez une preuve du faible intérêt des consommateurs américains face aux petits utilitaires, les 16 229 ventes enregistrées l’an passé démontrent à quel point les petits n’ont pas la cote aux États-Unis.

7) Jeep Compass

Avec son design de Grand Cherokee réduit, le Compass est certainement attrayant, même si les groupes motopropulseurs disponibles le sont un peu moins. Mentionnons également les capacités hors route du petit véhicule, faisant honneur à la réputation de la marque américaine.

Au Canada, avec 7652 ventes, le Compass est un peu en retrait par rapport au CX-3. En revanche, aux États-Unis, il s’est écoulé pas moins de 143 933 exemplaires du VUS en 2019.

8) Ford EcoSport

Le très urbain Ford EcoSport est loin de faire l’unanimité avec son choix de mécaniques sans oublier son âge avancé. Mais il semble que ces éléments n’ont pas influencé outre-mesure les acheteurs de petits multisegments.

En effet, l’EcoSport termine tout juste derrière le Jeep Compass avec 7 438 ventes l’an dernier. Aux États-Unis, 60 599 unités ont trouvé preneur.

9) Toyota C-HR

C’est tout de même ironique de voir un véhicule aussi polarisant que le Toyota C-HR au sein de cette liste. Le design est excentrique même trois ans après son arrivée sur nos routes, tandis que son architecture à roues avant motrices seulement ne semble pas avoir refroidi l’intérêt du public.

Le multisegment s’est vendu à 7 283 reprises au Canada en 2019, tandis qu’aux États-Unis, le constructeur nippon a enregistré 48 930 ventes.

10) Chevrolet Trax

Voici pourquoi Chevrolet conserve le Trax au sein de sa gamme, en dépit de l’arrivée du Trailblazer. Malgré le fait qu’il soit en service depuis 2013, le petit véhicule continue de plaire à une clientèle qui n’accorde pas trop d’importance à ce détail, ni même au fait qu’il n’est certainement pas le plus confortable du segment. En revanche, il est très pratique avec son siège du passager qui se replie entièrement vers l’avant pour le chargement d’objets plus longs.

L’an dernier, le Trax a enregistré 5 298 ventes au Canada, contre 116 817 aux États-Unis.