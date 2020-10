La BMW Série 4 Cabriolet 2021 fait son entrée

Le constructeur bavarois poursuit la présentation progressive de ses nouveaux modèles, BMW qui a récemment levé le voile sur la plus récente création de sa division M, la berline M3 et le coupé M4. Cette fois, c’est au tour du cabriolet de Série 4 de se dévoiler au grand jour et, à l’instar du coupé, la désormais célèbre grille de calandre extralarge fait aussi partie du museau.

La présentation du cabriolet de Série 4 marque également le retour du toit souple au sein de la gamme, contrairement à la génération sortante qui devait composer avec un lourd et complexe toit rigide. Ce retour aux sources se traduit également par une réduction du poids, par une augmentation de l’espace cargo (34 litres additionnels), en plus de contribuer à une meilleure tenue de route à cause du centre de gravité abaissé pour l’occasion.

Comme c’est de plus en plus le cas avec les voitures décapotables, le toit peut être replié (ou remis en place) en roulant, et ce, jusqu’à concurrence de 50 km/h. L’opération nécessite 18 secondes seulement.

L’aile canadienne n’avait pas encore dévoilé ses intentions en ce qui a trait aux motorisations, mais le site web du constructeur parle déjà du moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres, le moulin qui livre une puissance de 255 chevaux et un couple de 294 lb-pi à bord de la livrée 430i qui pourra être jumelée au rouage intégral xDrive.

L’autre option, beaucoup plus véloce, sera mue par le 6-cylindres en ligne turbo de 3,0-litres de 382 chevaux et 369 lb-pi de couple dans la M440i xDrive. Notez que les deux mécaniques font équipe avec la boîte de vitesses automatique à huit rapports, elle qui autorise le changement manuel des rapports.

Il est déjà possible de commander son exemplaire en prévision de 2021, la Série 4 Cabriolet qui est attendue quelque part au printemps de l’année prochaine. Et si on se fie à l’excellente tenue de cap offerte par la plus récente Série 3, l’agrément de conduite sera assurément au rendez-vous à bord de cette livrée à toit souple.