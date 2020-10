Code de la route et conduite : préparer et suivre ses cours en ligne

En collaboration avec Ornikar

Peu importe où ils vivent, tous les usagers de la route ont un jour commencé leur formation en apprenant les règles liées au Code de la route et à une conduite sécuritaire en vigueur sur leur territoire. Mais grâce aux dernières technologies et à l’intuition de certains entrepreneurs, de nouveaux modèles de formation viennent chambouler les anciennes méthodes de formation en proposant de nouvelles offres sur internet, comme c’est le cas en France et au Canada où des auto-écoles en ligne proposent des formations plus flexibles et plus attractives pour la jeune génération.

Réviser son Code de la route en ligne

Si le suivi de cours de code de la route et la réalisation de séries conformes à l’examen ne sont pas une révolution en eux-même et que de nombreux éditeurs de livrets de Code de la route se sont auparavant prêté au jeu de la dématérialisation, les choses ont beaucoup changés. N’ayant plus besoin de se déplacer pour répondre aux séries de 40 questions dans les locaux de leur auto-école, les candidats français peuvent, grâce aux forfaits proposés par les auto-écoles en lignes, les aspirants conducteurs ont la possibilité de réviser n’importe où et n’importe quand pour décrocher leur examen théorique.

Mais la véritable force de ces cours en ligne tient au suivi qui est fait du candidat. Toute son expérience sur l’application est suivie et analysée afin de l’orienter et de le conseiller dans ses révisions, tout en répondant à ses questions grâce au chat permettant à un enseignant diplômé de revenir sur les éléments qui pourraient freiner l’apprenti durant ses révisions.

Et pour les plus sceptiques, certaines de ces plateformes proposent même des tests de code de la route avac Ornikar, afin que les candidats puissent découvrir l’interface tout en se familiarisant avec le produit, une possibilité que n’offrent généralement pas les auto-écoles basées sur un modèle plus traditionnel de la formation à la conduite.

Utiliser la flexibilité d’internet pour organiser sa formation pratique

En plus de la formation théorique, les plateformes en ligne permettent également aux candidats de réserver des cours de formation à la conduite. Si ces cours se déroulent bien au volant d’un véhicule à doubles-commande, c’est tout le processus de réservation des heures de conduite qui est rendu nettement plus flexible en rendant le tout entièrement accessible sur internet.

Les enseignants de la conduite indépendants recrutés par la plateforme peuvent ouvrir les créneaux de leur choix sur leur emploi du temps, chaque créneau correspondant à une heure de conduite qu’un candidat aura la possibilité de réserver si celle-ci convient à son emploi du temps ainsi qu’à son rythme de formation, alors que des candidats en auto-école classique doivent généralement se satisfaire des horaires qui leur sont imposés par leur centre de formation. Un avantage indéniable pour la jeune génération.

De même, les candidats passants par des plateformes de ce genre ont la possibilité de choisir l’enseignant de la conduite qui les accompagnera. Il n’est pas toujours évident de trouver le formateur idéal, dont les méthodes pédagogiques sont parfaitement compatibles avec l’état d’esprit de l’apprenti conducteur. Les candidats préférant passer par ces plateformes ont donc la possibilité de réaliser des heures de conduite avec différents moniteurs proposant des heures de conduite près de chez eux avant de faire leur choix.

Enfin, l’autre avantage des formations à la conduite des automobiles en ligne réside dans le prix affiché, souvent moins élevé que chez la concurrence. C’est le cas notamment en France et au Canada, où le prix d’une même formation réalisée dans une auto-école classique peut varier du simple au double en fonction du département où vit le candidat. Une aubaine donc pour les acteurs pouvant se permettre de proposer un prix de formation unique sur l’ensemble du territoire.