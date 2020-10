Image de caméra de recul : Ford va rappeler plus de 76 000 véhicules au Canada

Ford a annoncé aujourd'hui le rappel de plus de 76 000 modèles 2020 au Canada en raison d'un problème d'affichage de l'image de la caméra de recul sur l'écran central, et ce, dans le cadre d'un rappel nord-américain de plus de 700 000 unités.

Le problème est dû à une mauvaise connexion dans la caméra ; dans certains car l'image fournie par la caméra de recul à l'écran d'affichage peut se mettre à clignoter. Évidemment, si cela se produit à un moment inopportun, cela peut causer un risque d'accident.

Parmi les véhicules concernés, on trouve une gamme de produits Ford et Lincoln : les Ford Edge, Escape, Expedition, Explorer, F-150, F-250, F-350, F-450, F-550, Mustang, Ranger et Transit, et les Lincoln Nautilus et Corsair. Tous sont du millésime 2020. Dans le cas de la Mustang 2020, il s'agit d'un deuxième rappel cette semaine (l'autre concerne des supports de pédales de frein défectueux).

L'appareil photo avec la mauvaise connexion a été fourni par le fournisseur canadien Magna.

Ford affirme ne pas avoir connaissance de blessures résultant de ce problème et a promis que des avis seront envoyées aux propriétaires des véhicules concernés à partir de début novembre.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.