Genesis présente en avant-première un deuxième VUS, le GV70 2022

Genesis montre son prochain et deuxième VUS, le GV70 2022.

Genesis démontre actuellement qu'elle est tout à fait capable de marcher et de mâcher du chewing-gum en même temps. Cette année, nous avons vu le constructeur automobile de luxe coréen présenter le nouveau VUS GV80, premier modèle utilitaire de sa courte histoire, introduire la G80 de nouvelle génération largement redessinée et, la semaine dernière, prendre le contrôle du Nürburgring pour tester une version de cette G80 entièrement électrique.

Cette semaine apporte d'autres nouvelles, alors que la société vient de présenter un aperçu du deuxième VUS de la marque. Le VUS compact GV70 est camouflé, question de nous donner une idée de la forme sans pour autant dévoiler trop de détails supplémentaires. Et pour que nous puissions discerner, explique utilement le constructeur automobile, le langage de conception « Athletic Elegance » que Genesis applique à tous ses nouveaux modèles.

Plus petit et plus rond que le GV80, le GV70 partage tout de même quelques éléments notables avec son grand frère, à savoir la grille en forme de bouclier qui domine l'avant et est flanquée de phares horizontaux avec des accents DEL. Le pare-chocs inférieur héberge des éléments en forme de maille qui donnent au GV70 une apparence légèrement plus sportive que celle du GV80. La ligne de toit, légèrement inclinée, glisse vers l'arrière, où se trouvent un aileron et deux feux horizontaux. En dessous se trouvent de grands embouts d'échappement ronds.

Genesis n'a pas fourni de détails techniques concernant la GV70, mais les rumeurs veulent que sa plate-forme soit celle de la prochaine édition de la berline G70. Cela signifie qu’elle pourrait bien recevoir un moteur turbo 4 cylindres de 2,5 litres comme celui de l'actuelle Kia Stinger, où il délivre 300 chevaux et 311 lb-pi de couple, ainsi qu'un moteur V6 en option. Au Canada, il y a de fortes chances que la transmission intégrale soit la configuration de base.

Le VUS compact rivalisera principalement avec l'Audi Q5, le BMW X3, le Lexus RX et le Mercedes-Benz GLC. Tout un défi.

Genesis explique que les essais sur route du GV70 doivent commencer immédiatement et durer un mois. Les Coréens qui aperçoivent le modèle peuvent scanner l'énorme code QR qui se trouve dessus pour en savoir plus sur le motif de camouflage et le design G-Matrix.

Le GV70 devrait être prêt à être commercialisé en milieu d’année 2021.