Une Genesis G80 électrique à l’essai au Nürburgring

Non pas que ce soit une nouvelle étonnante, mais une Genesis G80 à propulsion électrique a été vue à l’essai sur le célèbre Nürburgring, en Allemagne. Le constructeur automobile coréen a largement laissé entendre que des groupes motopropulseurs électriques étaient inévitables pour sa gamme de berlines (et maintenant de VUS, avec le lancement du GV80). Au dernier Salon de l’auto de Montréal en janvier 2020, la compagnie avait d’ailleurs confirmé qu’elle veut développer un modèle entièrement électrique d’ici 2021. Et voilà qu’on retrouve une G80 électrifiée à l’essai.

Quand on parle d’inévitabilité, ce n’est pas une exagération. Les règles de plus en plus strictes en matière d'émissions en Europe, par exemple, signifient que tous les constructeurs automobiles doivent se lancer dans le jeu des VE s'ils veulent que leurs produits restent disponibles sur ces marchés.

C'est ainsi que Genesis teste un prototype de sa berline de luxe G80 nouvellement révisée, sur la piste où tant de prototypes du passé ont fait leurs dents.

D'après la vidéo, il est difficile de voir une grande différence extérieure entre cette G80 à moteur électrique et le modèle à moteur à combustion. Il faut noter l'absence de pots d'échappement et une calandre qui ne sert à rien, étant donné qu’il s'agit d'un véhicule entièrement électrique. Il apparaît également que les pare-chocs avant et arrière ont été légèrement modifiés.

Selon le site web Motor 1, des rumeurs sortant de la Corée du Sud veulent que le modèle hérite d’une autonomie d'environ 500 km à pleine charge et soit équipé de systèmes de conduite autonomes de niveau 3. Ses rivaux principaux, si et quand elle deviendrait une véritable voiture de série ? La Tesla Model S et la Mercedes-Benz EQS.

En attendant, nous continuons de rêver au magnifique petit prototype électrique Mint, dévoilé en 2019 à New York et présenté au Salon de Montréal, en janvier de cette année.