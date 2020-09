Une Tesla Model S Plaid de 1100 chevaux avec une autonomie de 837 km

Lors d’une journée connue sous le nom de Battery Day chez Tesla, le grand patron de l’entreprise, Elon Musk, a présenté une vidéo de la nouvelle version de sa berline Model S, la Plaid. Sur ladite vidéo, on voit cette dernière enregistrer un temps de 1 minute 30 secondes sur le circuit de Laguna Seca, en Californie. Disons qu’elle apparaît comme plutôt rapide.

En fait, c’est un temps sous les 2 secondes au 0-100 km/h qui a été annoncé par Elon Musk pour cette version. Au quart de mille, on parle d’un chrono sous les 9 secondes, ce qui est complètement ahurissant.

La version Plaid propose trois moteurs et la traction intégrale. Toujours selon Elon Musk, elle offrira une autonomie de 837 kilomètres et une puissance de 1100 chevaux. Cette liberté est supérieure à la prévision de 832 kilomètres annoncée par l’EPA (Environment Protection Agency) américaine concernant la Lucid Air dévoilée le mois dernier. La Tesla Model S Plaid pourra aussi atteindre une vitesse de pointe de 322 km/h.

La voiture est annoncée au prix de 139 990 $ américains, ce qui limite son accès aux gens plus fortunés. Sur la page canadienne du constructeur, elle apparaît au prix de 189 990 $.

Heureusement, dans une autre nouvelle, le créateur de l’entreprise a annoncé qu’il souhaitait proposer une voiture à 25 000 $ américains, mais pas avant trois ans.

Tesla travaille ardemment afin de produire de nouvelles piles plus performantes et dont le coût de production sera moins élevé. Dans l’univers de la voiture électrique, c’est le nerf de la guerre. Une fois les coûts réduits au minimum, on pourra alors offrir des véhicules électriques au même prix que leurs rivaux munis de moteurs à essence. Avec des temps de recharge qui sont appelés à fondre, et avec des capacités accrues en matière d’autonomie, la voiture électrique aura alors tous les outils dont elle a besoin pour enfin s’imposer.

On vous l’a déjà mentionné, la prochaine décennie va être révolutionnaire dans le domaine.