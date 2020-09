La Californie va interdire la vente de voiture à essence à compter de 2035

Une bombe est tombée, littéralement, en provenant de la Californie vendredi. Le gouverneur de l’État, Gavin Newsom, a déclaré que la vente de nouveaux véhicules à essence sera interdite à compter de 2035 sur le territoire californien.

Le but de cette législation est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, responsable en partie des changements climatiques qui affectent grandement le plus important territoire des États-Unis.

La mesure n’est pas inédite, car déjà, elle a été adoptée par une quinzaine de pays à travers le monde. Venant toutefois de l’Amérique du Nord, on doit parler d’une nouvelle majeure.

« C’est la mesure la plus efficace que notre État puisse prendre pour lutter contre les changements climatiques, a déclaré Gavin Newsom dans un communiqué annonçant son décret. Pendant trop de décennies, nous avons laissé les voitures polluer l’air que nos enfants et nos familles respirent. Vous méritez d’avoir une voiture qui ne donne pas d’asthme à vos enfants… Les voitures ne devraient pas faire fondre les glaciers ou contribuer à l’élévation du niveau de la mer en menaçant nos plages et nos côtes les plus chères ».

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

La Californie est le plus grand marché automobile américain avec environ 11 % de toutes les ventes de véhicules aux États-Unis. Ce qui est encore plus important, c’est que les décisions prises là-bas sont souvent suivies par d’autres États. Chez nous, le Québec s’est souvent inspiré des décisions de la Californie lorsque venait le temps d’élaborer des politiques.

Gavin Newsom souhaite également que la Californie cesse l’émission de nouveaux permis autorisant l’utilisation de la technologie de fracturation hydraulique pour le forage pétrolier et gazier, et ce, d’ici 2024.

Le président américain Donald Trump a cherché à empêcher la Californie d’exiger la vente de véhicules électriques, tandis que son rival Joe Biden a promis de dépenser des milliards pour accélérer la mise en marché et l’adoption de véhicules électriques.

Gavin Newsom a déclaré que le CARB (California Air Resources Board) élaborera une réglementation pour exiger que 100 % des ventes de voitures de promenade et de camions neufs dans l’État soient sans émission d’ici 2035, ce qui réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 35 %. Le CARB prévoit également d’exiger d’ici 2045 que toutes les opérations des véhicules moyens et lourds soient à zéro émission lorsque cela est possible.

Le décret du gouverneur n’empêchera pas les Californiens de posséder des voitures à essence ou de les vendre/acheter

sur le marché des voitures d’occasion. Voilà un point important pour tous les amateurs et détenteurs de véhicules anciens. Les belles d’autrefois font partie du patrimoine automobile et se doivent d’être préservées. Ce droit acquis est à notre avis fondamental.

En réponse à une saison record d’incendies de forêt dans l’état, Gavin Newsom a déclaré au début du mois que la Californie devait « accélérer » ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques. « Si on regarde l’ensemble de la situation, nos objectifs sont inadaptés à la réalité que nous vivons », a-t-il déclaré le 11 septembre dernier lors d’une visite dans une zone incendiée du territoire.

La Californie et près de deux douzaines d’autres États américains ont poursuivi l’administration Trump en justice, cherchant à empêcher le gouvernement de défaire l’autorité de la Californie de fixer des règles strictes en matière de pollution automobile et de réduire les normes d’émissions à l’échelle nationale.

L’administration Trump a mené une bataille sur plusieurs fronts pour contrer les efforts de la Californie dans sa lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des véhicules.

Voilà une décision de la Californie qui va s’inviter dans la campagne présidentielle américaine.