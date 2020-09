Voici les BMW M3 et M4 2021

Les BMW M3 et M4 2021 sont officiellement présentées.

BMW a finalement présenté les versions M de ses modèles de Série 3 et de Série 4 cette semaine. Comme on s’y attendait, ces dernières sont affublées d’une immense grille qui n’a pas fini de faire jaser.

Outre leur format, on remarque que ces dernières sont désormais porteuses de lamelles horizontales plutôt que de montants métalliques. Il est vrai que des structures verticales auraient accentué leur format, ce qui n’est peut-être pas souhaitable.

On remarque aussi des carrosseries élargies, un diffuseur plus massif à l’arrière et quatre embouts d’échappement proéminents. Les ailes avant sont équipées de bouches d’aération orientées verticalement et les jupes latérales sont assorties au diffuseur arrière. Le toit en fibre de carbone est aussi de retour, lui qui représente une signature de longue date des modèles. Celui-ci peut être remplacé par un toit en acier peint si le client souhaite un toit ouvrant.

La mécanique

Derrière les naseaux des M3 et M4 se cache l’une des deux versions du moteur 6-cylindres biturbo de 3 litres introduit avec les VUS X3 M et X4 M. Au service des M3 et M4 régulières, il va développer 473 chevaux et 406 livres-pieds de couple. À celui des variantes Competition, on va parler d’une prestation de 503 chevaux et 479 livres-pieds de couple. Avec les premières, le temps au 0-96 km/h sera de 4,1 secondes alors qu’il sera de 3,8 avec les deuxièmes.

Les M3 et M4 de base sont exclusivement équipées d’une boîte manuelle à six rapports, ce qui en fait la seule offre manuelle du segment. Cette boîte est également plus légère de 50 livres que la transmission automatique à huit vitesses qui équipe les modèles de la gamme Competition. La boîte mécanique est assortie d’une fonction de correspondance du régime, mais elle peut être désactivée.

Tous les modèles sont à propulsion, mais la déclinaison Competition pourra recevoir le rouage intégral l’été prochain. Le système pourra être réglé pour demeurer en mode propulsion avec les aides désactivées. Les deux groupes motopropulseurs sont équipés de différentiels à glissement limité contrôlés électroniquement.

Naturellement, BMW a amélioré le châssis de ses bolides afin de gérer la puissance supplémentaire. Les modèles de base vont profiter de roues de 18 pouces à l’avant, 19 à l’arrière. Avec les livrées Competition, l’ordre sera de 19 et de 20. D’immenses freins seront de série, comme des unités en carbone céramique (encore plus massives) seront livrables en option.

L’intérieur

À bord, sans surprise, ça va ressembler à ce qu’on retrouve à bord des Séries 3 et 4. Aucune boiserie, cependant ; seulement de l’aluminium ou de la fibre de carbone comme garnitures. Un groupe d’instruments à affichage sur écran numérique de 12,3 pouces et un écran multimédia de 10,25 pouces sont présents d’office, tout comme des sièges plus sportifs. BMW propose en option une nouvelle série de sièges électriques en fibre de carbone qui, ensemble, permet de retrancher 21 livres à l’équation. Ils sont également dotés de découpes pour les harnais de course.

Certaines couleurs intérieures audacieuses sont également offertes, comme l’orange Kyalami avec la M3 et le bleu Yas Marina avec la M4.

Les M3 et M4 sont attendues vers le mois de mars de l’année prochaine et les variantes Competition à traction intégrale devraient suivre à l’été. Pour ce qui est des prix canadiens, BMW vient de les publier. On sait donc que la M3 reçoit un prix de départ de 84 300 $ au Canada, alors que le prix de la M4 s'établit à 85 100 $.