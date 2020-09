Acura ajoute une édition limitée PMC à son RDX pour 2021

Acura ajoute un peu de piquant à son modèle le plus vendu pour la prochaine année. La marque haut de gamme de Honda a en effet annoncé qu’elle produira une édition PMC de son RDX 2021. Cette variante s’adresse aux conducteurs de VUS qui souhaite ajouter un peu d’ADN NSX à leur véhicule.

La nouvelle variante sera construite par l’équipe du centre de fabrication de performance (Performance Manufacturing Center – PMC) d’Acura qui est situé dans l’état de l’Ohio. Et par « construit », l’entreprise sous-entend « assemblé à la main », tout comme la même équipe le fait pour la NSX.

Le lien avec la NSX ne s’arrête pas là, puisque le RDX PMC portera la finition extérieure Thermal Orange Pearl de ce modèle, juste pour s’assurer qu’il se démarque vraiment, mais vraiment sur la route.

Ne vous attendez pas à voir trop de RDX orange vif l’année prochaine, cependant. L’équipe du PMC ne fabriquera que 30 unités de cette édition spéciale pour le marché nord-américain. Le prix demandé est fixé par Acura Canada à « environ » 58 000 $, avant les frais de transports et de préparation de 2995 $.

Et qu’est-ce que les quelques acheteurs qui mettront la main sur un Acura RDX PMC 2021 obtiendront en échange de leur important déboursé ? Le modèle RDX le plus équipé de la gamme. Ce dernier va combiner les caractéristiques de la déclinaison RDX Platinum Elite avec les caractéristiques de style agressif et sportif de la version A-Spec.

Le RDX PMC bénéficie également de jantes en alliage de 20 pouces noir brillant, entièrement exclusives, d’un pourtour de calandre de couleur carrosserie, de finitions d’échappement chromées noires et d’un traitement noir brillant pour le toit, les rétroviseurs latéraux et les poignées de porte. Comme pour les modèles précédents ayant profité de l’approche PMC, le système de traction intégrale d’Acura (Super Handling All-Wheel Drive) sera de série.

À l’intérieur, la couleur extérieure est complétée par des coutures orange à la hauteur des sièges, de la console centrale, des panneaux de porte, du volant et des tapis de sol. Mélangeant le style A-Spec et les touches haut de gamme du modèle Platinum Elite, l’édition RDX PMC est dotée d’un écran couleur de 10,5 pouces avec affichage tête-haute, de sièges sport électriques à 16 positions et garnis de cuir Ebony Milano et d’Ultrasuede, d’un volant chauffant et de sièges arrière chauffants.