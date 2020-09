Chaque modèle Toyota, chaque nouveauté pour 2021

L’année dernière, lors de l’événement qui nous avait permis de découvrir la Supra, Toyota avait procédé à une courte présentation de tout ce qui était nouveau pour chacun de ses modèles pour l’année 2020. Devant la réponse positive reçue de la part des médias, le fabricant a récidivé cette année.

Voici donc tout ce qui est nouveau pour chacun des produits de marque pour 2021.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Avalon

Une nouvelle variante, la Limited AWD, s’ajoute à la famille. Elle est équipée du moteur 4-cylindres de 2,5 litres et 205 chevaux. Avec la variante XSE, un volant chauffant est ajouté à la dotation. Android Auto est aussi présent avec chaque déclinaison du modèle.

Camry / Camry hybride

Avec la Camry, on a droit à des retouches esthétiques de mi-parcours. Ainsi, le carénage avant a été revu, tout comme le design des phares, des feux et des jantes. À bord, un nouvel écran de neuf pouces est livrable pour le système multimédia, tout comme un volant chauffant sur le modèle à traction. La nouvelle génération de la suite de sécurité de Toyota, la TSS 2.5+, est de série avec la Camry. Cette dernière ajoute de nouvelles caractéristiques, dont la détection d’objets (véhicules, piétons, cyclistes) arrivant en sens inverse lorsqu’on souhaite effectuer un virage à gauche.

De plus, une nouvelle édition Nightshade à traction intégrale s’ajoute à la famille. Elle avance des roues en alliage noir de 18 pouces. Le noir domine aussi à la hauteur des poignées de porte, des caches de rétroviseurs, de l’aileron arrière et des logos.

Enfin, nous aurons droit à la première version hybride profitant de l’habillage XSE, plus sportif. Cette dernière se caractérise par des sièges en cuir, des roues de 19 pouces en alliage noir lustré, une peinture bicolore, ainsi que des phares et des feux à DEL à la finition fumée.

Galerie de photos de la Toyota Camry 2021

Corolla

Une nouvelle édition nommée Apex fait ses débuts pour 2021. Elle va proposer des roues de 18 pouces noires en aluminium, un échappement aux réglages plus sportifs, des barres stabilisatrices avant et arrière, ainsi que des ressorts réglés pour la performance. Des logos et un aileron noir complètent aussi la présentation esthétique que réserve cette mouture. Elle sera offerte à 27 300 $ avec la boîte manuelle. Il faut ajouter 1000 $ pour la transmission à variation continue (CVT).

Corolla Hatchback

Avec la version à hayon de la Corolla, on a aussi droit à une nouvelle variante, soit une « édition spéciale ». Elle aussi met l’accent sur le noir avec des roues de 18 pouces en alliage, un pare-chocs sport, des jupes latérales, un becquet et un aileron greffé au toit. Le modèle porte aussi une nouvelle couleur, le rouge supersonique.

PAGE SUIVANTE

GR Supra

La GR Supra, qui en est à sa deuxième année sur le marché, profite de plusieurs améliorations. Dans un premier temps, son moteur 6-cylindres turbo de 3 litres propose désormais 382 chevaux et 368 livres-pieds de couple, des gains de 47 et 3, respectivement. Cela va permettre le retranchement de 0,2 seconde au 0-96 km/h, faisant passer le chrono à 3,9 secondes.

Pour accompagner le tout, le châssis profite de révisions, notamment à la hauteur des jambes de force avant. Esthétiquement, les étriers de freins vont maintenant arborer l’inscription Supra.

Toujours sur le plan mécanique, un nouveau moteur fait ses débuts, soit un 4-cylindres turbo de 2 litres. Ici, les prestations se chiffrent à 255 chevaux et 295 livres-pieds de couple. Le temps demeure intéressant au 0-96 km/h à 5 secondes, notamment parce qu’on se trouve en présence d’un bolide plus léger de quelque 300 livres.

Enfin, une édition limitée A91 sera de la joute en 2021. Elle va se présenter avec une couleur bleue exclusive, avec des bandes décoratives sur le pilier C, avec un aileron arrière noir en fibre de carbone, avec des roues noir mat, ainsi qu’avec des sièges dotés de surpiqûres contrastantes bleues.

Le tirage de la Supra est déjà limité ; ne vous attendez pas à voir des variantes A91 à tous les coins de rue.

Galerie de photos de la Toyota Supra A91 Edition 2021

Notre essai du Toyota RAV4 Prime 2021

Prius/Prius Prime

Avec le duo hybride de la marque, la suite de sécurité Toyota Safety Sense (TSS) 2.0 est désormais de série avec chaque livrée. Les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière sont ajoutées à l’équipement de la version Prime munie du groupe Amélioré.

La version Prime Technologie s’affiche avec de nouvelles roues en alliage.

Notre essai du Toyota RAV4 Prime 2021

C-HR

À l’instar de la Prius, la gamme C-HR hérite de série de la suite TSS 2.0. Elle voit aussi une nouvelle édition Nightshade SE s’ajouter à l’offre. Là aussi, l’accent est mis sur le noir, entre autres avec le toit, les poignées de porte, les roues en alliage de 18 pouces, les logos, ainsi que la jupe avant. Quatre couleurs sont proposées pour l’extérieur, soit Sable noir nacré, Gris magnétique, Blizzard nacré et Rouge supersonique.

Highlander

Le Highlander est le deuxième modèle, avec la Camry, qui reçoit la nouvelle génération de la suite de sécurité de Toyota, la TSS 2.5+. Surtout, une nouvelle variante XSE se greffe à la famille. Cette dernière va se présenter de façon plus engagée avec une suspension réglée plus sportivement, des roues en alliage de 20 pouces exclusives au modèle, une calandre distinctive, des pare-chocs avant et arrière redessinés, un échappement double, des phares et feux à l’effet fumé et des caches de rétroviseurs noirs. Cette variante est proposée à 48 450 $ et vient se positionner après les livrées L, LE et XLE, mais avant les propositions Limited et Platinum.

4Runner

Avec le 4Runner, l’ultime baroudeur de la famille, c’est une version d’entrée de gamme qui est ajoutée à la nomenclature, soit Trail. Cette dernière est livrée avec des roues de 17 pouces TRD hors route de couleur gris foncé, des logos noirs, des sièges en tissus noirs agrémentés de surpiqûres marron, un panier « Yakima » pour le toit, une glacière Toyota de couleur assortie, ainsi que d’un plateau de chargement coulissant à l’espace arrière.

Notez que les phares et phares antibrouillard à DEL sont maintenant de série avec la famille 4Runner.

Tacoma

La camionnette intermédiaire Tacoma hérite aussi d’un ensemble Trail pour 2021, ce qui se traduit dans le fond par l’ajout d’une version de base à cabine double et caisse courte. Elle propose notamment des roues de 16 pouces hors route, des marchepieds latéraux et des sièges en tissus noirs accompagnés de surpiqûres marron. Prix de cette nouvelle venue : 43 770 $.

À l’autre bout du spectre, une nouvelle édition Nightshade est aussi ajoutée à la famille. Ce modèle dérivé de la variante Limited propose une calandre noire, des poignées de porte et des caches de rétroviseurs noirs, des embouts d’échappement noirs et des logos noirs. Même les écrous et verrous de roue sont noirs. La note ? 52 150 $. Oui, ouch !

Tundra

Une édition Trail est aussi ajoutée à la famille Tundra. Elle est construite à partir d’une version SR5 et en remet avec des roues hors route de 18 pouces à la finition gris foncé, des logos noirs, des sièges en tissu avec surpiqûres marrons, la calandre de la variante 1794 avec cadre de couleur assortie, ainsi que des marchepieds latéraux.

TRD Pro

Enfin, pour les quatre modèles qui sont construits sur un châssis en échelle (4Runner, Sequoia, Tacoma et Tundra), le groupe TRD Pro est livrable avec une nouvelle couleur vedette, soit Roche lunaire. Dans le cas du 4Runner, de nouvelles roues sont aussi livrables et les amortisseurs de cette variante ont été recalibrés.