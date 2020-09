Essai du Mercedes-AMG GLC 43 2020 : Un produit AMG pour le quotidien

Auto123 met à l’essai le Mercedes-AMG GLC 43 2020.

Nous avons passé une semaine au volant du Mercedes-AMG GLC 43 et, au final, il y a des éléments que nous avons aimés à propos de ce VUS de luxe, mais certaines faiblesses nous ont laissés sur notre faim.

Pour l’année modèle 2020, Mercedes-Benz a effectué un léger rafraîchissement de sa gamme GLC qui se positionne après le citadin GLA et le familial GLB dans la famille. On remarquera que l’avant du GLC a été légèrement modifié avec de fausses entrées d’air et des blocs optiques qui comportent des diodes électroluminescentes mises à jour. C’est aussi le cas à l’arrière.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Le style

Le GLC 43 AMG 2020 voit également ses fausses entrées d’air s’agrandir et s’étirer tout le long de la grande calandre à barrette verticale, siglée d’un petit logo AMG. On remarquera aux extrémités de petites trappes d’air qui se dirigent vers les roues avant. À l’arrière, le gros échappement à quatre sorties trahit le côté sportif de ce modèle.

De côté, d’autres signes trahissent le côté sportif de la chose, soit le logo « Bi-Turbo » et les jantes agressives de 21 pouces surmontés de pneu large à taille basse. Du point de vue général, l’ensemble est quand même bien achevé. Et sans afficher une mine ultra agressive, le modèle mélange habilement luxe et sportivité.

À l’intérieur

Inutile de le nier, on est bien dans une Mercedes ! Dès qu’on s’installe à l’intérieur, on remarque le travail pointu fait sur le volant avec toutes les commandes qui y sont parfaitement intégrées. Le logo de la marque trône fièrement au centre alors qu’à sa droite, on retrouve les différentes commandes de l’écran central, et à sa gauche, on retrouve celles de l’écran principal et du régulateur de vitesse.

En plus des fonctions de réglages accessibles à la console centrale, on retrouve trois fonctions rapides en dessous du logo sur le volant. Deux boutons à gauche pour régler la suspension et la sonorité du pot d’échappement, ainsi qu’une molette à droite qui nous permet de sélectionner le type de conduite désirée. Toutes ces fonctions sont également présentes à la console centrale, mais Mercedes-Benz a eu la bonne idée de regrouper des fonctions rapides à portée de main.

Pour le reste, le GLC n’a pas encore bénéficié des mises à jour reçues par les modèles Classe A, Classe E et Classe S, ou encore par les modèles GLB, GLE et GLS. Nous avons encore l’écran flottant au sommet de la console centrale, une unité qui est due pour être remplacée par une offrant un design mieux intégré, à notre avis.

Même si l’habitacle n’a pas reçu les dernières mises à jour, toutes les commandes tombent bien sous la main et le GLC s’en tire plutôt bien par rapport à sa concurrence directe. Si, comme nous, vous aimez les tableaux de bord et consoles avec des boutons pour chaque fonction plutôt que des touches à n’en plus finir sur un écran tactile, alors vous serez heureux à bord du GLC.

Notre version AMG comprenait des sièges typiques AMG offrant un excellent support et une assise parfaite. Plusieurs réglages sont possibles pour que le conducteur soit certain de trouver la bonne position. Le volant mi-cuir et mi-Alcantara se prend également très bien en main.

Ce qui s’est avéré un peu décevant, cependant, c’est l’espace à bord. Par rapport à ses rivaux, ce VUS offre un environnement un peu contraignant, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Les Audi SQ5 et BMW X3 M40i en offrent plus à ce chapitre.

Soulignons par ailleurs l’excellent travail du système de commande vocale MBUX (Mercedes-Benz User Experience) qui se positionne littéralement comme un assistant. Il y a 40 nouvelles fonctions ajoutées pour le GLC et qui répondent à vos exigences. Par exemple, vous pouvez demander au véhicule d’augmenter la température, le volume de la radio, de démarrer la navigation ou de rechercher un point d’intérêt autour de vous. Il utilise de l’intelligence artificielle qui lui permet d’évoluer dans le temps et d’apprendre de nouvelles phrases.

Sous le capot

Le moteur du Mercedes-AMG GLC 43 développe 385 chevaux et 384 livres-pieds de couple et se veut associé à une transmission automatique à 9 rapports. Pour 2020, le GLC 43 reçoit 25 chevaux de plus que l’année dernière. La puissance est là, sans être explosive. Ce qui nous a surtout marqués est que le véhicule semble littéralement accroché à la route ; le système de traction intégrale 4Matic y est pour beaucoup. Côté sensation, on n’est pas en reste ; à chaque accélération, le système d’échappement AMG ne vous laissera pas indifférent. Il faut reconnaître qu’il est facile et tentant de donner quelques coups d’accélérateur pour faire « pétarader » l’échappement.

Puis, grâce aux quatre modes de conduite Dynamic Select AMG, on peut sélectionner les réglages « Eco », « Confort », « Sport » ou « Sport Plus » par simple pression d’une touche. On passe ainsi du mode endiablé au mode civilisé pour une conduite familiale, ce qui est quand même la vocation première de ce VUS.

Un cinquième mode est également offert. Il permet de paramétrer un réglage individuel. Ainsi, ce mode vous laisse ajuster séparément le travail de la transmission, de la suspension, de l’accélération, de l’échappement et de la direction. C’est sympathique comme option, mais, au final, on va plus jouer entre les modes Confort et Sport+. À noter, le mode Confort ne signifie pas une conduite de pépère, car même avec ce mode sélectionné, le véhicule demeure un modèle AMG à part entière et les sensations de conduites sont bien présentes.

Côté consommation, nous avons enregistré une moyenne globale de 15,7 litres durant notre semaine d’essai. Certes nous avons davantage circulé en ville que sur l’autoroute, et force est d’admettre que nous avons allégrement joué du pied droit. Est-ce qu’il est possible de réduire cette moyenne ? Oui, assurément ! Mais sérieusement, si on achète un véhicule de ce type, c’est aussi pour se faire un peu plaisir — toujours à l’intérieur des règles permises bien sûr.

Combien ça coûte tout cela ?

Le prix de départ du Mercedes-AMG GLC 43 2020 s’établit à 64 400 $. Par la suite, avec Mercedes, on sait que la liste d’options est longue. Tel qu’équipé, notre modèle d’essai dépassait les 80 000 $. Est-ce qu’on a besoin de toutes ces options ? Bien sûr que non ! Ici, on vise la dénomination AMG et on peut l’atteindre avec le prix de base. À ce tarif, on a de quoi s’amuser.

Bilan

Le Mercedes AMG GLC 43 est un véhicule qu’on ne peut ignorer si on est la recherche d’un VUS familial sport. Son utilisation quotidienne est très agréable, il est très sécuritaire (c’est quand même une Mercedes) et il nous permet quelques folies de temps à autre.

Il faut cependant garder en tête que le manque d’espace à bord risque de pousser les acheteurs à jeter un coup d’œil auprès de la concurrence. En effet, avec les Audi SQ5 et BMW X3 M40i qui offrent des volumes plus généreux, une puissance similaire et un système multimédia plus facile à utiliser, on peut comprendre pourquoi on voit moins de GLC 43 que de ces deux modèles sur la route.

On aime

Moteur

Conduite

Luxe à bord

Confortable

On aime moins

Manque d’espace à bord

Utilisation du pavé tactile laborieuse

Coût des options

La concurrence principale

BMW X3 M40i

Audi SQ5

Porsche Macan