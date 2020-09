Le Salon de l’auto de Détroit déménage de juin à septembre

En janvier 2019, on assistait à la dernière édition de janvier du Salon de l’auto de Détroit. Les organisateurs décidaient alors de déplacer leur événement en juin, question de lui redonner vie et de profiter un peu (beaucoup) du temps plus clément offert par le Michigan à l’aube de l’été.

Normalement, nous aurions dû assister à notre première édition estivale du salon cet été, mais le coronavirus est venu chambouler tout cela. On a alors tout remis à l’été 2021.

Mais ce ne sera pas le cas, finalement, alors que le NAIAS (North Americain International Auto Show) vient d’être déplacé de nouveau, cette fois aux dates du 28 septembre au 9 octobre 2021.

Et il en sera ainsi pour au moins trois ans, les responsables ayant réservé les dates pour les éditions de 2021, 2022 et 2023. Si le geste étonne, il est plein de bon sens lorsqu’on réalise qu’avec le déplacement du Salon de l’auto de Los Angeles en mai prochain, ce sont trois salons automobiles majeurs qui auraient pu se tenir en l’espace de trois mois, soit New York (avril), Los Angeles (mai) et Détroit (juin).

On va respirer un peu, disons ça comme ça.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Heureusement, le temps à la fin de septembre est plutôt agréable à Détroit, ce qui fait que les activités extérieures qui avaient été envisagées pourront toujours être tenues.

Le directeur général du NAIAS, Rod Alberts, a déclaré ceci à propos de ce déménagement : « Septembre est une excellente période de l’année pour les nouveaux produits, et en même temps, cela permet d’atténuer les difficultés que présente un calendrier de printemps de salons de l’automobile maintenant très chargé pour les parties prenantes ».

Nous ne savons pas exactement où en sera le monde en ce qui concerne le coronavirus d’ici à septembre 2021, mais en supposant que la situation soit devenue sécuritaire, l’automne pourrait bien s’avérer parfait pour le Salon de Détroit avec la saison des nouveautés.