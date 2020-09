Le Canada lance un fonds avec l’argent des amendes Volkswagen du Dieselgate

Il y a cinq ans ce mois-ci, le scandale des moteurs Diesel de Volkswagen éclatait au plein jour. Il s’en est passé des choses depuis, mais rappelons que la compagnie a eu des amendes sévères à payer, notamment chez nous, au Canada.

Avec une partie des sommes payées par la firme allemande, le Canada a décidé de lancer un fonds pour investir à l’intérieur de projets communautaires visant à réduire les émissions. Ce fonds, chiffré à 206 millions de dollars, fait partie du nouveau Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat du gouvernement. Ce dernier vise à « renforcer la capacité du Canada à prendre des mesures pour le climat en donnant aux jeunes et aux collectivités les moyens d’agir et en stimulant la science et la recherche dans le domaine du climat. »

« Le nouveau Fonds d’action et de sensibilisation pour le climat permettra de créer des emplois pour les Canadiens dans les domaines de la science et de la technologie, dans le milieu universitaire et à l’échelle communautaire. », a déclaré Johnathan Wilkinson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

En janvier, un juge canadien a approuvé une amende de 196,5 millions de dollars contre Volkswagen après que la compagnie ait plaidé coupable à des dizaines de chefs d’accusation d’infractions en matière d’émissions polluantes reliées à ses moteurs Diesel. L’amende était de loin la plus importante sanction environnementale de l’histoire du Canada, ont déclaré les procureurs.

Le ministre a également annoncé un investissement de 50 millions de dollars sur trois ans pour un certain nombre de priorités telles que le soutien à la recherche supplémentaire pour ramener les émissions du pays à zéro.

