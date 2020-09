Mitsubishi donne un aperçu de son Eclipse Cross 2022

L’an prochain, une version rafraîchie du Mitsubishi Eclipse Cross fera ses débuts et cette semaine, la firme japonaise nous a donné un aperçu de son modèle en diffusant une image plutôt sombre de son profil.

La photo nous montre quand même tout le véhicule, ce qui nous donne une idée de son allure générale et de ses proportions. Le design du produit s’aligne avec celui du reste de la gamme Mitsubishi, notamment avec l’adoption de phares dotés d’accents à DEL qui fuient vers l’arrière. On ne peut pas qualifier ces changements de révolutionnaires, mais des modifications plus importantes sont présentes à l’arrière. L’image diffusée le suggère — et les premières photos de modèles d’essai le confirment —, les stylistes ont adouci la ligne arrière que certains comparaient à celle du triste Pontiac Aztek. Le résultat final est un design plus épuré, moins saccadé.

Mitsubishi affirme que les ajustements apportés au style confèrent au véhicule un aspect plus haut de gamme et plus énergique. Du reste, il faudra se montrer patients avant le dévoilement officiel du modèle.

« L’Eclipse Cross est le premier pas vers la prochaine génération de Mitsubishi Design, et il y a tellement plus à venir », a déclaré Seiji Watanabe, le directeur général du département design de l’entreprise, via un communiqué.

Mitsubishi nous a présenté aujourd’hui les changements apportés au design extérieur, mais nous supposons que la mise à jour de 2022 apportera également un rafraîchissement à l’intérieur. Nous ne savons pas si l’entreprise apportera des changements mécaniques. Au moment où nous écrivons ces lignes, l’Eclipse Cross n’est proposée qu’avec un moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre qui développe 152 chevaux et 184 livres-pieds de couple. La configuration est à traction, mais le rouage intégral est livrable.

Nous aurons bien sûr plus de détails à vous transmettre lorsque le modèle sera officiellement dévoilé.

