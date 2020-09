Ford montre la grille de son futur F-150 électrique

On sait que Ford prépare une version électrique de sa camionnette F-150. On sait aussi qu’il faudra être patients, car ce n’est pas avant 2022 que nous aurons droit au modèle. Du moins, c'est là ce moment que le début de sa production est envisagé.

En attendant, on va recevoir des informations au compte-gouttes, comme cette image floue qui nous donne un aperçu de ce à quoi la grille du modèle pourrait ressembler. Cette dernière se distingue des autres modèles de la famille. Elle est caractérisée par une épaisse bande de DEL qui nous donne l’impression de regarder une table de profil. Cette bande entoure les phares et la calandre. Les feux de position semblent plus petits que ceux des modèles à essence et diesel et la calandre porte des éléments nouveaux qui semblent proposer un effet 3D.

Le Ford F-150 électrique sera alimenté par une paire de moteurs électriques (un par essieu) reliés à un bloc de batteries au lithium-ion. Il s’agira du camion le plus rapide jamais proposé par Ford, ce qui demeure une information intéressante si l’on considère que la prochaine génération du Raptor va hériter d’un moteur V8 suralimenté de 5,2 litres pour une puissance oscillant autour de 725 à 750 chevaux. Il offrira également une caisse généreuse, ainsi que des capacités de remorquage et de charge utile concurrentielles.

Ford injecte 700 millions de dollars à son usine Rouge de Dearborn, au Michigan, afin de la préparer à l’assemblage du F-150 électrique. Si la production s’amorce comme prévu au milieu de l’année 2022, ça signifie qu’il se pointera chez les concessions en tant que modèle 2023 à l’automne ou un peu avant. À son arrivée, il sera en concurrence avec le Rivian R1T, le GMC Hummer EV, le Cybertruck de Tesla et un représentant chez Chevrolet, et assurément d’autres, dont la proposition Badger chez Nikola.