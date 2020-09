Mazda confirme le moteur turbo pour son CX-30

Il y a trois semaines, on vous rapportait une rumeur voulant que Mazda ajoute une version à moteur turbo à sa gamme CX-30. C’est maintenant confirmé alors que la firme de Hiroshima nous a partagé quelques détails concernant cette nouvelle mouture.

Techniquement, on parle de l’ajout du moteur Skyactiv-G 2.5 turbo au modèle pour l’année 2021.

Voir aussi: Essai du Mazda CX-30 2020 : entre deux chaises

En matière de performance, les capacités de cette mécanique seront les mêmes qu’elle fournit ailleurs dans la famille, soit un maximum de 250 chevaux et 320 livres-pieds de couple avec du carburant à indice d’octane 93. Avec de l’essence régulière (indice d’octane 87), la prestation est de 227 chevaux et 310 livres-pied de couple. La traction intégrale i-Activ est livrée de série.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

En matière de sécurité, le modèle va proposer, de série, les dispositifs de sécurité i-Activsense qui comprennent le système Smart City Brake Support Reverse. Ce dernier assure l’application des freins en marche arrière si un obstacle ou un véhicule circulant de façon transversale y est détecté. Ce dispositif de sécurité s’ajoute à des systèmes comme l’affichage de conduite active, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le système d’éclairage avant adaptatif.

Esthétiquement, il sera possible de reconnaître la version turbo du CX-30 à ses jantes de 18 pouces en alliage d’aluminium noir, à ses sorties d’échappement plus massives, à ses rétroviseurs extérieurs noirs brillants et à son logo Turbo accolé au hayon.

La vente du CX-30 Turbo 2021 va s’amorcer au début de l’année 2021 au pays. Les détails concernant les niveaux de finitions qui profiteront de ce moteur, ainsi que la gamme de prix, seront connus ultérieurement.

Voir aussi: Mazda CX-30 2021: détails et prix pour le Canada