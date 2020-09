Le futur VUS compact de Volkswagen portera le nom Taos

Le nouveau VUS compact de Volkswagen portera le nom de Taos.

On sait depuis un certain temps déjà que Volkswagen prépare un nouveau VUS compact pour notre marché. On avait même déjà une idée de son nom, soit Tarek. Renversement de situation aujourd’hui alors qu’on apprend que l’appellation définitive du modèle sera finalement Taos.

Pour les curieux, Taos est une petite ville de l’état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Cette dernière compte quelque 6000 habitants. Elle a été choisie afin que le nom du modèle ait une résonnance auprès de la clientèle américaine.

« Il était important de choisir un nom qui incarne vraiment la nature du véhicule et la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, correspondait parfaitement. C’est une petite ville qui offre de grandes choses — de l’aventure en plein air aux arts et au design, en passant par la grande cuisine. » - Schafer, premier vice-président de la division américaine de Volkswagen pour le marketing et la stratégie des produits

Quant au modèle, il vient se positionner sous le Tiguan dans la gamme. Oui, le Tiguan est aussi un VUS compact, mais lors de sa dernière refonte, il a vu ses dimensions croître de façon importance, si bien qu’il y a de la place pour un autre produit plus « compact » dans la famille.

Pour ce qui est du style que va emprunter le modèle, ce n’est pas la vidéo et les images diffusées par l’entreprise qui nous en apprennent beaucoup. Tout est flou et on n’a qu’un aperçu très général du produit. Cependant, un regard à ce qui se fait partout à travers la gamme est suffisant pour nous donner une idée. Volkswagen n’est pas trop audacieuse lorsque vient le temps de différencier ses modèles.

Le Taos sera dévoilé dans son intégralité le 13 octobre prochain. Nous aurons alors plus de détails à vous partager.