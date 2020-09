Choisir le meilleur pneu pour votre véhicule

En collaboration avec Yokohama

Les derniers évènements qui nous ont forcés à une certaine sorte de confinement auront eu des conséquences économiques qui pourraient affecter plusieurs automobilistes. Parmi celles-ci, il y aurait une révision de besoins matériaux selon leur nouveau budget. Vous aurez compris que plusieurs d’entre eux qui avaient considéré changer leur véhicule estiment maintenant le garder encore quelques mois, sinon quelques années.

Évidemment, cela se traduit par un entretien plus méticuleux du véhicule actuel. Et pour certains, cela pourrait signifier l’achat de pneus neufs, ce qui pourrait être votre cas.

Si vous possédez une auto ou une camionnette qui accuse déjà trois ou quatre ans d’usure, voire même plus, il serait alors préférable de faire voir ses pneus par un expert à moins qu’ils soient suffisamment usés que vous choisissiez déjà de les remplacer. Toutefois, si vous êtes dans le doute, mieux vaut les faire inspecter.

Si le véhicule est encore plus vieux, la date de fabrication des pneus pourrait vous indiquer qu’ils aient séché ou vieilli et qu’ils ne soient plus aussi fiables qu’il n’en paraisse. L’industrie a fixé à sept ans la durabilité générale d’un pneu. Votre revendeur de pneus neufs saura trouver la date de fabrication de vos pneus sur leurs flancs.

Même si nous sommes déjà à la moitié de la belle saison, oseriez-vous leur faire confiance encore trois ou quatre mois? Certains automobilistes auront peut-être même l’opportunité de passer plusieurs mois de la saison froide dans le sud, si c’est possible. Pour eux, le choix d’un pneu toutes saisons de remplacement est encore plus important.

Si de nouveaux pneus s’imposent et qu’il faille les changer, vous penserez certainement à votre nouveau budget. En effet, de nouveaux pneus seront certes coûteux. Toutefois, malgré vos restrictions, pensez d’abord à votre sécurité et à celle de vos passagers. Il faut se rendre compte que votre vie et celle de vos passagers repose sur quatre points de contact avec le sol chacun à peine plus grand que la paume de votre main. Imaginez alors que ce ne sont que ces quatre points qui vous transportent à plus de 100 km/h sur l’autoroute!

Si votre véhicule n’est pas trop vieux, le premier conseil serait d’acheter des pneus qui correspondent exactement à ceux qui équipaient votre véhicule d’usine. Toutefois, l’idée de passer à des pneus de meilleure qualité n’est pas à négliger. Cependant, ce genre d’opération n’est pas un jeu de devinettes. Vous devez commencer par vous informer sur la marque et le modèle du pneu qui vous intéresse et, bien entendu, le prix. Choisir un pneu de plus grande qualité vous apportera certainement plus de satisfaction au volant et de sécurité sur la route. Dans ce cas, il est plus prudent de consulter un spécialiste qui confirmera votre choix.

Cependant, si vous voulez changer de grandeur de pneus, il vous faudra passer par un atelier spécialisé car ce genre d’opération exige que les nouvelles dimensions respectent l’espace dans le passage des roues et la mécanique des suspensions et des freins. Ce sera aussi le cas des propriétaires qui voudraient opter pour des pneus d’hiver moins coûteux ou adaptés à des jantes différentes.

Surtout, ne pas choisir des pneus moins performants

Certains automobilistes croiront que d’opter pour des pneus moins performants que ceux qui équipaient le véhicule d’origine leur fera économiser de l’argent. Voilà une décision qui devrait être écartée.

La plupart des autos et camionnettes sur le marché roulent sur des pneus dont l’indice de vitesse indiqué sur les flancs du pneu est de S ou T. Ce sont des indices réguliers. Par contre, plusieurs autos et camionnettes plus performantes ou plus luxueuses viendront d’usine avec des pneus plus performants de type V, W ou Z. Il ne s’agit pas ici que de rapides sportives. Ce sera aussi souvent le cas de voitures haut de gamme.

Dans ce cas, il n’est surtout pas recommandé de passer à un pneu S ou T, le véhicule ayant été conçu pour donner un fonctionnement maximal avec des pneus plus performants. Réduire les capacités des pneus pourrait déséquilibrer le véhicule et le rendre dangereux à conduire en situations d’urgence.

Toutefois, choisir un pneu plus performant avec un indice de vitesse plus élevé (de S ou T à V ou Z, par exemple) aura un effet contraire rendant le véhicule plus sûr en toutes circonstances. Incidemment, certaines autos plus poussées sont livrées avec des pneus dits «d’été» dont les rainures sont très étroites et peu profondes. Ceux-ci peuvent être remplacés par des pneus dits «toutes saisons» Ultra Haute Performance en autant qu’ils soient de compétence égale ou supérieure.

Passer de pneus « run-flat » à des pneus réguliers

Certains véhicules sont livrés d’usine avec des pneus de type «run-flat». Ces pneus ne sont pas increvables mais ils sont conçus pour rouler une certaine distance suite à une crevaison. Le hic, c’est qu’ils peuvent avoir des flancs moins flexibles qui les rendent aussi inconfortables sur des routes endommagées.

C’est pourquoi certains propriétaires de voitures ainsi équipées choisissent de les changer pour des pneus réguliers plus doux. Mais encore une fois, ces automobilistes doivent voir à choisir de qualité égale ou supérieure, ce qui devrait être facile. Les désavantages? Il est préférable de faire affaire avec des ateliers spécialisés dans le domaine pour démonter les pneus «run-flat» qui sont plus récalcitrants à l’opération.

D’autre part, les autos qui viennent avec de tels pneus n’ont pas de pneu de secours ni d’espace dédié à un pneu de secours, même un mini-pneu. L’automobiliste aux prises avec une crevaison devra donc demander un service de dépannage sur route !

Et les camionnettes aussi

Dans le cas des VUS, VUM et camionnettes pick-up, les mêmes recommandations décrites plus haut s’appliquent et même plus. Plus spécifiquement, les VUS et les camionnettes plus imposants (comme des Ford F-250 ou d’anciens Suburban 2500, par exemple) doivent également avoir des pneus avec des indices de charge correspondant à l’usage du véhicule.

Quoique c’en soit moins le cas avec les véhicules les plus récents, il y a encore d’anciennes camionnettes qui peuvent être équipées de pneus pour automobiles. Dans ce cas, certains propriétaires peuvent regarder du côté de pneus de type P (Passenger) moins coûteux pour remplacer les pneus usés.

Cela dit, les camionnettes devraient être chaussées de pneus de type LT (Light Truck) capables de soutenir une certaine charge à une vitesse déterminée sans chauffer. Malgré la « bonne intention » du propriétaire de ne jamais charger ou surcharger leur camionnette, l’occasion pourrait très bien se présenter et il ou elle ignorera alors les limites des pneus mettant alors leur vie et celle des autres en jeu!

Dans le même ordre d’idées, certains VUS spécialisés sont livrés avec des pneus très agressifs qui peuvent s’avérer bruyants et inconfortables à la longue. Il est possible de les remplacer par des pneus moins agressifs et plus silencieux mais encore une fois, il est recommandé de consulter un atelier d’experts qui saura vous conseiller dans le choix d’un pneu à la fois sûr et abordable.

Évidemment, dans le cas contraire, passer d’un pneu plus régulier à un pneu hors-route très agressif demande un certain discernement. Les pneus d’usage spécial comme les pneus hors-route n’offrent pas nécessairement la même tenue de route que les pneus d’origine et leur distance d’arrêt en cas de freinage d’urgence pourrait en être allongée. Ils devraient s’avérer très efficace en sentier et fort probablement moins sujets à des crevaisons grâce à leurs flancs plus rigides et mieux protégés. Mais ils pourraient aussi s’avérer moins efficaces sur la glace et sur l’eau! C’est pourquoi ils sont moins recommandés pour l’hiver.

Par conséquent, lorsque vient le temps d’acheter des pneus neufs pour votre véhicule, ne pensez pas nécessairement « économie ». Pensez d’abord à la sécurité et le bon rendement. Ne tombez pas dans le panneau des pneus à bon marché que, de toute façon, vous pourriez regretter…

Incidemment, on ne pourra, encore une fois, éviter la saison froide qui s’abat habituellement sur nous vers le mois de novembre. Quoique nous semblions avoir encore beaucoup de temps devant nous, vaut mieux prévenir que guérir! Par conséquent, attendez-vous à un article particulier qui devrait paraître d’ici deux mois sur le sujet parfois épineux des pneus d’hiver! En attendant, bonne route!