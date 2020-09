Essai de la Cadillac CT5-V 2020 : Le modÃ¨le de la rÃ©demption

Auto123 fait l’essai de la Cadillac CT5-V 2020.

Ce n’est pas d’hier que Cadillac tente de fabriquer des berlines de luxe. La première tentative a donné naissance à une des pires voitures de l’histoire de GM (General Motors), la Cimmaron. Celle-ci est restée sur la route de 1981 à 1988. C’était en fait une Chevrolet Cavalier à peine déguisée. La deuxième tentative ne fut guère mieux avec la Catera. Il s’agissait d’une Opel amenée ici à la hâte, une voiture qui était sous-motorisée, mal habillée.

C’est avec la CTS que Cadillac a commencé à être pris au sérieux à compter de 2002 (année modèle 2003). La qualité de finition était encore loin de celle des rivaux allemands, mais on sentait un certain sérieux dans la démarche. La qualité générale s’est améliorée année après année, mais jamais aussi vite que chez Audi, BMW ou Mercedes-Benz, ce qui fait que le fossé a continué de s’élargir.

Un message peu cohérent

Voici maintenant la successeure de la CTS, la CT5-V que nous avons eu l’occasion de conduire. La lettre V chez Cadillac signifie l’ultime version au chapitre de la performance. Les CTS-V offraient un V8 de Corvette avec 556 chevaux qui détrônait la concurrence. Plus tard, Cadillac y est allé avec la série V-Sport, des versions intermédiaires pourvues d’un moteur V6 situé entre le 4-cylindres de base et la véritable version V.

Cette façon de faire ne tient plus. Le modèle V de notre CT5 est l’équivalent de l’ancien V-Sport avec une V6 turbo de 3 litres offrant 360 chevaux et 405 livres-pieds de couple. Cadillac prépare une version V Blackwing qui va devenir la nouvelle version V avec une V8 qui va sans doute approcher les 600 chevaux. La question qu’on doit se poser, c’est pourquoi Cadillac a changé cette façon de faire ? Le milieu automobile est déjà assez compliqué sans que l’on sème volontairement la confusion.

Les bons ingrédients

Pour vous présenter face à une Audi S4, une BMW 340i ou une Mercedes C43 AMG, vous avez besoin de solides arguments de vente. GM a donc glissé sa boîte automatique à 10 vitesses dans l’équation et sous le pied droit, c’est une cavalerie de 360 chevaux qui est accessible. Le couple arrive tôt dans le régime moteur et permet de franchir les 100 km/h en 5 secondes.

Cadillac pourrait travailler un peu sur la mélodie mécanique qui s’apparente plus à celle d’une accélération de bateau hors-bord en raison du turbo qui étouffe un peu le V6. C’est un désavantage face à la concurrence allemande qui offre des mécaniques plus expressives. Il faut toutefois souligner le bon travail de la boîte à 10 rapports qui passe rapidement les engrenages et offres des reprises énergiques. Vous avez le choix entre une configuration à propulsion, de série, ou le rouage intégral, en option.

Construite sur la plateforme Alpha qui sert aussi de base à la Camaro, la CT5-V est très solide et la rigidité n’est jamais remise en question, peu importe le régime imposé. Cadillac s’est aussi inspirée des berlines allemandes qui sont capables d’offrir une suspension à la fois souple, confortable et sportive, le tout grâce à la calibration qui favorise le confort en se basant sur une structure solide qui va tout de même offrir une bonne tenue de route. C’est la première fois à notre connaissance que Cadillac arrive à si bien conjuguer tenue de route et confort avec ce type de voiture.

Belle ambiance à bord

En montant à bord, vous avez les bons signaux. La finition est soignée et les commandes n’ont pas l’air de provenir d’une Chevrolet Cruze. La cabine est aussi très silencieuse. Vous avez un écran de 10 pouces qui permet de gérer quantité de fonctions avec des commandes intuitives, les applications Apple CarPlay, Android Auto, ainsi que toute la suite technologique que l’on connaît dans les modèles haut de gamme de GM. Les sièges avant sont chauffants, ventilés et dotés du massage lombaire, en plus d’offrir des réglages en 18 directions.

La fonction d’assistance au conducteur Super Cruise qui permet de conduire de façon « mains libres » grâce aux données cartographiques LiDAR et à un GPS est offerte en option. Toujours en option, un système de surveillance de l’attention du conducteur aide à conserver la vigilance de celui-ci en lui signalant qu’il doit prêter plus d’attention à la route… si une perte d’attention est détectée. L’ouverture du coffre mains libres utilise un détecteur de mouvement avec projection ciblée à l’emblème Cadillac qui vous permet d’activer le déverrouillage avec le pied, pour en faciliter ainsi l’accès.

Une belle qualité de conduite

Cadillac n’a pas lésiné pour offrir une conduite à la hauteur des meilleures berlines du segment. Vous avez de série la suspension Magnetic Ride Control 4.0, spécialement calibrée pour les modèles V, et les modes de conduite qui comprennent une nouvelle option mode V. Les freins avant Brembo avec assistance électronique eBoost et un différentiel électronique à glissement limité assurent une conduite de haut niveau. La cerise sur le gâteau, ce sont les pneus P245/40R19 Michelin Pilot 4S qui équipaient notre modèle d’essai. Ces derniers collaient à souhait. Une tenue très neutre, une direction précise et une belle communion avec la route ; cette CT5-V est plus agile que son format le laisse croire.

Conclusion

Avec une BMW 340i qui commence à 55 000 $, une Audi S4 qui s’affiche tout près des 65 000 $ et une Mercedes C43 AMG à plus de 61 000 $, la CT5-V en version intégrale est proposée à 52 000 $. Un prix plus que compétitif avec un équipement, de la puissance et une tenue de route qui n’ont pas à rougir devant les autres. Est-ce que Cadillac a finalement trouvé la bonne recette ?

On aime

Bel équilibre de conduite

Bien équipé

Prix compétitif

On aime moins

Mécanique peu expressive

Approche marketing difficile à suivre

La concurrence principale

Audi S4

BMW 340i

Mercedes-AMG C43