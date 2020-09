Foton Big General, l’imitation chinoise du Ford F-150 Raptor

Depuis longtemps, on voit des entreprises chinoises imiter les créations d’autres firmes à travers le monde. Que ce soit dans le domaine des montres, des bâtons de golf, des sacs à main… ou des véhicules.

La pratique est un peu moins courante depuis quelques années alors que l’industrie automobile chinoise travaille à créer sa propre identité, mais elle existe toujours. À preuve ce Foton Big General qui sera présenté au Salon de l’auto de Beijing. Ce dernier, ça saute aux yeux, est une imitation du Ford F-150 Raptor.

Les images publiées par le site Ford Authority montrent que le Big General (le Da Jiang Jun en Chine) est porteur d’un faciès caractérisé par des feux angulaires montés verticalement et une calandre massive et carrée, ornée d’un emblème Foton surdimensionné. La ressemblance est impossible à manquer. Aucune photo de l’arrière n’a été jusqu’ici rendue publique.

Quant aux roues en alliage, elles ressemblent étrangement à celles du Lincoln Navigator. Tant qu’à copier Ford, pourquoi ne pas rendre « hommage » à Lincoln au passage ? Ford Authority souligne que le Big General est plus petit que le F-150. En fait, son format est davantage celui du Ford Ranger.

Ces copies chinoises nous ont toujours fait sourire un peu, mais à un moment donné, la farce a assez duré. Oui, les constructeurs s’inspirent de ce que font les concurrents, mais ici, c’est du plagiat, pur et simple.

Ce qui est plus étonnant dans cette histoire, c’est que le Big General appartient à une marque qui fait partie du groupe BAIC, l’un des plus grands constructeurs automobiles chinois. Celui-ci travaille notamment en collaboration avec Hyundai et Daimler, la société mère de Mercedes-Benz.

Le geste posé avec ce véhicule ne rassurera aucun partenaire.