Du faux bois sur le nouveau Jeep Grand Wagoneer ? Faux luxe, selon Ralph Gilles

Lors de la conception du nouveau Jeep Grand Wagoneer, Ralph Gilles, le responsable du design chez FCA (Fiat Chrysler Automobiles), a passé quelques nuits blanches en pensant aux fameux panneaux de faux bois qui ornaient le modèle à l’époque.

Devait-on les inclure avec la nouvelle mouture ?

Finalement, Ralph Gilles a décidé de renoncer à ces derniers. À l’époque, ils représentaient le statut haut de gamme du modèle. Ils avaient le même rôle avec les voitures familiales.

« Philosophiquement, nous y avons sérieusement pensé pendant quelques secondes, a déclaré le styliste canadien au quotidien Detroit News. Nous avons vraiment essayé, mais l’original était du papier contact avec un vinyle qui était appliqué sur le véhicule. C’était correct et ça transmettait le message voulu. Ils essayaient désespérément de donner au modèle une allure plus luxueuse et c’est avec le bois qu’on arrivait à le faire à l’époque. Aujourd’hui, nous utilisons des outils et des éléments de design très différents pour projeter une image de luxe. Mettre du bois sur ce véhicule aurait eu l’effet contraire ».

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Au lieu d’avoir des autocollants imitant le bois à l’extérieur, le nouveau Grand Wagoneer, qui devrait arriver chez les concessionnaires au milieu de l’année 2021, intègre du bois véritable à l’intérieur.

La version concept dévoilée ce mois-ci utilise du bois de dentelle noirci et traité à la chaleur pour le tableau de bord et les portières et du teck pour les phares et les garnitures de rails de toit. Dans ces deux derniers cas, il n’est pas certain que ça va se rendre à la version de production.

Dans l’univers du véhicule ancien, le bois vaut de l’or, mais on parle du vrai bois, celui que l’on retrouvait avant les années 50 sur certains véhicules. Malgré tout, les familiales et les modèles des années 60 à 90 portant du faux bois sont très recherchés par les collectionneurs.